George Clooney žiada médiá, aby nezverejňovali fotografie jeho detí

Americký herec George Clooney vyzval médiá, aby nezverejňovali fotografie jeho detí, keďže ich to podľa neho vystavuje nebezpečenstvu. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP.





Oscarový herec tvrdí, že dôvodom tejto požiadavky je skutočnosť, že sa jeho manželka - právnička bojujúca za ľudské práva Amal Clooneyová - zaoberá rozličnými kriminálnymi prípadmi, čo z ich potomkov robí potenciálne ciele odplaty."Náplň práce mojej manželky ohrozuje našu rodinu a preto musíme pristúpiť k opatreniam, aby sme sa chránili. Ak budú médiá publikovať fotografie našich detí, nebudeme schopní poskytnúť im ochranu," uviedol Clooney (60) v otvorenom liste."Som verejne známa osoba a chápem, že občasné zverejňovanie citlivých záberov z môjho osobného života je súčasťou mojej kariéry. Naše deti však do tohto systému nepatria," uviedol Clooney."Nikdy sme nikomu nepredali práva na zábery našich detí. Nie sme ani na sociálnych médiách, pretože by to ohrozilo ich životy. Nie sme paranoidní, ale poznáme hrozby reálneho sveta," dodal.Pár má dve deti - dvojčatá - narodené v roku 2017.Amal Clooneyová (43) je libanonsko-britská právnička, ktorá sa špecializuje na medzinárodné právo a ľudské práva. Medzi jej klientov patria laureátky Nobelovej ceny za mier Maria Ressová a Nadia Muradová, bývalý maldivský prezident Mohamed Nasheed či zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange.George Clooney je dvojnásobným držiteľom Oscara za filmy Syriana (2005) a Argo (2012).