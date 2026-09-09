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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
09. septembra 2026
George R. R. Martin ukazuje upírov úplne inak. Červený smäd v novom vydaní s oriezkou
Zabudnite na romantických upírov, ktorí riešia predovšetkým svoju lásku k smrteľníkom.
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V Červenom smäde od Georgea R. R. Martina sú upíri súčasťou sveta s vlastnou históriou, pravidlami a konfliktmi. A k tomu parník brázdiaci Mississippi, atmosféra amerického juhu 19. storočia, tajomstvá, násilie a zvláštne priateľstvo dvoch mužov. Výsledkom je gotický román, ktorý je rovnako dobrodružný ako znepokojivý.
Píše sa rok 1857 a Mississippi je veľkou tepnou amerického juhu. Po rieke premávajú majestátne parníky a ich kapitáni medzi sebou súperia o rýchlosť, prestíž aj zisk. Jedným z nich je Abner Marsh, tvrdý, svojhlavý muž, ktorý zasvätil život lodiam. Po krutej zime však príde takmer o celú svoju flotilu a jeho sen sa zdá byť definitívne pochovaný. Práve vtedy do jeho života vstúpi záhadný Joshua York.
Bohatý aristokrat mu ponúkne obchod, ktorý znie takmer neuveriteľne: financuje stavbu nového parníka, ktorý má byť najkrajší, najmodernejší a najrýchlejší na celej Mississippi. Loď dostane meno Fevre Dream a pre Marshа predstavuje druhú šancu.
Lenže Joshua York nie je tým, za koho sa vydáva.
Na Červenom smäde je zaujímavé predovšetkým to, že Martin si z klasickej upírskej mytológie vyberá iba niektoré známe prvky a zvyšok si vytvára po svojom. Žiadny mladý, krásny upír, ktorý sa trápi láskou k smrteľnej dievčine. Žiadna presladená romantika. A už vôbec nie predstava upíra ako dokonalej bytosti, ktorá sa iba náhodou živí ľudskou krvou.
Martinovi upíri sú iný druh, ktorý existuje vedľa ľudstva. Majú vlastnú históriu, pravidlá, hierarchiu aj predstavu o tom, ako by mali so smrteľníkmi zaobchádzať. A práve v tomto rozdelení vzniká jeden z najzaujímavejších konfliktov románu.
Joshua York totiž nechce byť bezohľadným predátorom. Verí, že jeho druh môže existovať bez toho, aby ľudí považoval iba za korisť. Proti nemu však stojí svet upírov, ktorí svoje vlastné pudy a predstavy o nadradenosti odmietajú spochybniť. Výsledkom je oveľa zaujímavejšie rozdelenie než jednoduché „dobrí ľudia verzus zlí upíri“.
Román tak dokáže byť v jednej chvíli dobrodružstvom o parníkoch na Mississippi, v ďalšej historickým románom a vzápätí temným gotickým hororom.
Pod krvou, násilím a gotickou atmosférou sa ukrýva príbeh o predsudkoch, otroctve, slobode a schopnosti pozerať sa na „iného“ ako na jednotlivca, nie ako na príslušníka určitej skupiny. Martin pritom nevytvára jednoduché paralely. Jeho svet je oveľa komplikovanejší. Aj medzi upírmi existujú rozdiely a konflikty a ani ľudská spoločnosť nie je vykreslená čiernobielo. Práve preto funguje vzťah Abnera Marsha a Joshuu Yorka tak dobre. Sú veľmi odlišní. Marsh je praktický, tvrdý a nedôverčivý. York je kultivovaný, tajomný a riadi sa vlastnými ideálmi. Napriek tomu medzi nimi vzniká zvláštne priateľstvo. A čím viac Marsh o Yorkovi zisťuje, tým ťažšie je rozhodnúť sa, či má veriť tomu, čo vidí, alebo tomu, čo o ňom hovoria ostatní.
Červený smäd je zároveň zaujímavou ukážkou Martinovho autorského rukopisu dávno predtým, než vznikla Hra o tróny. Už tu nájdeme niektoré prvky, ktoré sa neskôr stali charakteristickými pre jeho tvorbu: komplikované postavy, morálne dilemy, násilie, mocenské konflikty, tajomstvá a svet, v ktorom sa hranica medzi dobrom a zlom neustále posúva. Namiesto fantasy kontinentu však tentoraz dostávame Ameriku 19. storočia a Mississippi. A namiesto drakov plávajú po rieke parníky.
Červený smäd nie je iba ďalším upírskym románom. Je to spojenie historického dobrodružstva, gotického hororu a príbehu o nepravdepodobnom priateľstve dvoch mužov, ktorých delí takmer všetko. A možno práve preto si aj po desaťročiach zachováva svoje čaro. Práve vyšiel v novom nádhernom, temnom a tajomnom vydaní s úžasnou oriezkou.
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