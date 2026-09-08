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08. septembra 2026
Priestor pred Slovenským národným múzeom čaká obnova, Martin získal dotáciu od Šimkovičovej ministerstva
Mesto Martin uspelo so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a terás v havarijnom stave. Priestor pred Slovenským ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Mesto Martin uspelo so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a terás v havarijnom stave.
Priestor pred Slovenským národným múzeom v Martine čaká ďalšia zmena. Mesto Martin uspelo so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a terás v havarijnom stave získa 95 tisíc eur. Obnova podľa hovorkyne mesta Martin Zuzany Jenigár zvýši bezpečnosť a zároveň zachová historický charakter národnej kultúrnej pamiatky.
Priestor pred múzeom sa podľa nej v posledných rokoch opäť stáva miestom, kde Martinčania radi trávia čas. Konajú sa tu podujatia, pikniky aj spoločné cvičenia na čerstvom vzduchu.
Technický stav prístupového schodiska však už nezodpovedá tomu, ako intenzívne sa toto miesto využíva. Travertínové stupne sú popraskané a poškodené a chôdza po nich je na viacerých miestach nebezpečná. SNM So žiadosťou o podporu uspelo na ministerstve kultúry, od ktorého má na realizáciu projektu získať 95 000 eur.
„Schodisko je dnes v zlom stave a našou úlohou je urobiť ho opäť bezpečným a dôstojným. Zároveň chceme zachovať jeho historický charakter tak, aby nám tento priestor mohol slúžiť ďalšie desaťročia,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.
Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, pôvodný materiálový charakter zostane zachovaný. Poškodený travertín nahradia odolnejšie travertínové bloky s menšou pórovitosťou, vhodnejšie do našich klimatických podmienok.
Súčasťou projektu bude aj revitalizácia mlatových chodníkov vedúcich k oddychovým lavičkám. Mesto v súčasnosti čaká na schválenie a podpis zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú by malo ministerstvo zaslať približne do konca septembra.
Obnova bude ďalším krokom k tomu, aby sa priestor pred múzeom zostal dôstojnou súčasťou historického Martina, ale aj živým miestom pre dnešných Martinčanov.
Zdroj: SITA.sk - Priestor pred Slovenským národným múzeom čaká obnova, Martin získal dotáciu od Šimkovičovej ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Priestor pred Slovenským národným múzeom v Martine čaká ďalšia zmena. Mesto Martin uspelo so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a terás v havarijnom stave získa 95 tisíc eur. Obnova podľa hovorkyne mesta Martin Zuzany Jenigár zvýši bezpečnosť a zároveň zachová historický charakter národnej kultúrnej pamiatky.
Nebezpečenstvo úrazu
Priestor pred múzeom sa podľa nej v posledných rokoch opäť stáva miestom, kde Martinčania radi trávia čas. Konajú sa tu podujatia, pikniky aj spoločné cvičenia na čerstvom vzduchu.
Technický stav prístupového schodiska však už nezodpovedá tomu, ako intenzívne sa toto miesto využíva. Travertínové stupne sú popraskané a poškodené a chôdza po nich je na viacerých miestach nebezpečná. SNM So žiadosťou o podporu uspelo na ministerstve kultúry, od ktorého má na realizáciu projektu získať 95 000 eur.
„Schodisko je dnes v zlom stave a našou úlohou je urobiť ho opäť bezpečným a dôstojným. Zároveň chceme zachovať jeho historický charakter tak, aby nám tento priestor mohol slúžiť ďalšie desaťročia,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.
Zachovanie materiálového charakteru
Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, pôvodný materiálový charakter zostane zachovaný. Poškodený travertín nahradia odolnejšie travertínové bloky s menšou pórovitosťou, vhodnejšie do našich klimatických podmienok.
Súčasťou projektu bude aj revitalizácia mlatových chodníkov vedúcich k oddychovým lavičkám. Mesto v súčasnosti čaká na schválenie a podpis zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú by malo ministerstvo zaslať približne do konca septembra.
Obnova bude ďalším krokom k tomu, aby sa priestor pred múzeom zostal dôstojnou súčasťou historického Martina, ale aj živým miestom pre dnešných Martinčanov.
Zdroj: SITA.sk - Priestor pred Slovenským národným múzeom čaká obnova, Martin získal dotáciu od Šimkovičovej ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.
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