Gérard Depardieu bol znovu obvinený zo znásilnenia mladej herečky

Vyšetrovanie zastavili pre nedostatok dôkazov

Sťažnosť podala v auguste 2018

Gérard Xavier Marcel Depardieu je jednou z najznámejších tvárí francúzskej kinematografie. Počas šiestich desaťročí účinkoval vo viac ako 200 filmoch a seriáloch. Mimo Francúzska sa preslávil najmä vďaka snímke Cyrano z Bergeracu (1990), za výkon v ktorej ho nominovali na Oscara, a romantickej komédii Zelená karta (1990). Na konte má napríklad aj filmy 1492: Dobytie raja (1992), Môj otec hrdina (1994), Asterix a Obelix (1999), Vatel (2000), Asterix a Obelix: Misia Kleopatra (2002), Drž hubu! (2003), Žena môjho muža (2003), Edith Piaf (2007), Asterix a Olympijské hry (2008), Verejný nepriateľ č. 1 (2008), Profesionálna manželka (2010), Asterix a Obelix v službách Jej Veličenstva (2012), Rasputin (2013) či Vnútorné slnko (2017). V roku 2010 si na 18. ročníku Art Film Festu v Trenčianskych Tepliciach prevzal ocenenie Hercova misia.

24.2.2021 - Francúzskeho herca Gérarda Depardieu v decembri oficiálne obvinili zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. V utorok o tom informovala kancelária parížskeho prokurátora. Obvinenie sa týka prípadu z roku 2018, ktorý pôvodne zamietli, no neskôr úrady vyšetrovanie obnovili.Sedemdesiatdvaročného rodáka z Châteauroux podľa informácií agentúry AP pri prezentácii predbežných obvinení 16. decembra nezadržali. Prokurátor sa k prípadu vyjadril po tom, ako nové informácie unikli do francúzskych médií.Obvinenie sa týka tvrdení mladej herečky, ktorých vyšetrovanie v roku 2019 zastavili pre nedostatok dôkazov. Podľa denníka Le Parisien a televízie BFMTV podala trestné oznámenie dvadsiatnička, ktorá tvrdí, že ju napadol 7. a 13. augusta 2018 v jeho dome v Paríži. Dvojica sa údajne stretla, keď Depardieu viedol master class v jej škole, informuje BFMTV.Žena, ktorej meno neuvádzajú, podala pôvodne sťažnosť v auguste 2018 v meste Aix-en-Provence. Následne prípad prevzali parížski vyšetrovatelia, ktorí ho však čoskoro zastavili.Hercov právnik Hervé Temime na otázky agentúry AP hneď nereagoval, no už pred časom sa vyjadril, že Depardieu „absolútne odmieta akékoľvek znásilnenie, sexuálne napadnutie, akýkoľvek zločin".