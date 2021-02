Štátne divadlo Košice načrie do studnice slovenského folklóru

Stretnutie troch generácií choreografov

Slovensko nie je len dedina alebo mesto

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Košické divadlo uvedie 1. marca o 20:00 na portáli navstevnik.online premiéru záznamu Večera ľudového tanca, ďalšieho z večerov tanca, ktoré vznikli v rámci špeciálnej kovidovej dramaturgie projektu „Svedectvo MMXX“.Tematický večer bude oslavou etnickej pestrosti slovenského folklóru, v ktorom uvidíte ukážky z mimoriadne úspešných predstavení Rodná zem a Jánošík, ale aj nové jedinečné choreografie, ktoré boli špeciálne vytvorené pre tento večer.„Možno trochu ako samochválu môžem povedať, že sme jediný divadelný súbor na Slovensku, ktorý tancuje klasický repertoár a tancuje aj folklór. Je to nesmierne dôležité aj pre tanečníka klasického baletu. Lebo v slovenskom folklóre je množstvo zmien dynamiky, rytmu a koordinácie pohybov. Tým je pre tanečníka zaujímavý a často komplikovaný,“ povedal v novembri 2018 pred premiérou úspešného predstavenia Rodná zem režisér a choreograf Ondrej Šoth.Jedinečnosťou predstavení Baletu ŠDKE čerpajúcich zo slovenských folklórnych tradícií je aj to, že ich divákom prináša medzinárodný baletný tím a v odzemku, čapáši a iných tradičných tancoch účinkujú tanečníci a tanečníčky rôznych národností – ukrajinskej, japonskej či talianskej.Folklór je podľa jeho Šothových slov naša národná identita „Keď som bol dieťa, stále som vnímal tanec veľmi oddelene. Toto je balet, toto je klasický tanec, toto je folklór. Vtedy som sa nikde nestretol s tým, že by bol súčasný tanec ovplyvnený folklórom. Aj preto som sa na začiatku svojej kariéry snažil inšpirovať ľudovým tancom,“ dodal Šoth.Večer klasického tanca rovnako ako úspešné predstavenia Rodná zem a Jánošík prinesie stretnutie troch generácií choreografov. Najstaršiu zastupuje legendárny Juraj Kubánka, strednú Ondrej Šoth a tú najmladšiu sólista charakterového tanca Baletu ŠDKE Marek Šarišský.„Umenie ako také, vždy priťahovalo ľudí a bolo ich súčasťou odjakživa. Ľudový tanec, spolu s hudbou, spevom, zvykmi a tradíciami do umenia bezpochyby patrí. Folklór je niečo, čo je ukryté niekde hlboko v každom z nás, no nie každému človeku sa to podarí objaviť. Kto to nájde a pestuje v sebe, obohatí to jeho život a prinesie mu veľa pekného. Umelcov ako aj konzumentov folklóru najviac priťahuje rozmanitosť a dynamika našich tancov a zvykov ktoré sú úzko späté s prírodou a životom ľudí na Slovensku,“ hovorí Šarišský.Zaujímavosťou predstavení, v ktorých košický balet vstupuje do folklórnych vôd, je aj ich hudobná stránka. O tú sa okrem nahrávok z tvorby Svetozára Stračinu či Jána Cikkera starala naživo aj Muzika Milana Rendoša z Košíc.„Slovensko, to nie je len dedina alebo mesto, kde človek vyrastá a žije, to je mimoriadne bohatá klenotnica tradičnej kultúry, ktorá dokáže vytvoriť základ aj pre balet na najvyššej umeleckej úrovni. V spojení s inými podobami umenia tak vytvára celok, ktorý je nadčasový a výrazne, výrazne zdôrazňujúci naše národné bohatstvo, históriu a všetko nádherné, čo sme zdedili po našich predkoch a máme možnosť, ba priam povinnosť rozvíjať,“ uviedol kapelník Milan Rendoš o spolupráci s profesionálnym baletom.Nenechajte si ujsť v pohodlí svojej obývačky jedinečný Večer ľudového tanca, ktorý vás nielen vo fragmentoch z úspešných baletných inscenácií, ale aj v úplne nových choreografiách prevedie Slovenskom a jeho bohatou studnicou folklórnych tradícií.Tanečníci vás vezmú na „Myjavu“, ale aj na východ v choreografii „Na východe ponad fľašu“, prejdete sa s nimi „Kade tade po Liptove“, zoznámite sa s „Goralskou trojkou“ či temperamentným „Cigánskym tancom“ a budete hosťami na „Svadbe na Šariši“Štátne divadlo Košice aj premiéru Večera ľudového tanca venuje tým, ktorí v prvej línii bojujú už takmer rok s pandémiou koronavírusu – zdravotníkom, učiteľom a vedcom. Ale nielen im, ale aj všetkým, ktorí mesiace svojou prácou prispievajú aspoň ako tak k nášmu normálnemu životu – príslušníkom bezpečnostných zložiek, predavačom, predstaviteľom samosprávy aj štátnej správy a ďalším.