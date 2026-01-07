|
|
Streda 7.1.2026
|
Meniny má Bohuslava
|Denník - Správy
07. januára 2026
Gernát je v nominácii Slovenska na ZOH 2026, potvrdil tréner Lokomotivu Hartley
Martin Gernát
„Áno, bol nominovaný a pôjde na olympiádu,“ uviedol kanadský kouč na adresu Gernáta.
Do nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026 sa dostali aj obranca Martin Gernát a útočník Adam Liška. Tréner Lokomotivu Jaroslavľ Bob Hartley potvrdil pre ruskú agentúru TASS, že Gernát si zahrá na februárovom olympijskom turnaji v Miláne. O účasti kapitána Severstaľu Čerepovec Lišku na ZOH informoval novinár Andrej Kolosov z portálu legalbet.ru.
„Áno, bol nominovaný a pôjde na olympiádu,“ uviedol kanadský kouč na adresu Gernáta. Slovenský zadák tak bude chýbať Lokomotivu počas ZOH 2026, KHL nebude mať vtedy prestávku. „Neplánujeme priniesť za neho žiadnu náhradu. Máme množstvo osvedčených obrancov a ďalší hráči napredujú v našom mládežníckom tíme. Tradičná sila Lokomotivu je vo výchove vlastných hráčov,“ citoval Hartleyho web sport-express.ru.
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zverejní nomináciu na ZOH 2026 vo štvrtok 8. januára o 14.00 h. Mužský olympijský turnaj za účasti 12 tímov štartuje 11. februára. Zverenci trénera Vladimíra Országha sa predstavia v B-skupine, kde sa postupne stretnú s Fínmi, domácimi Talianmi a Švédmi.
Tridsaťdvaročný Gernát odohral za národný tím 72 zápasov a strelil v nich deväť gólov. Štartoval na dvoch majstrovstvách sveta, na ZOH 2022 v Pekingu získal so slovenskou reprezentáciou bronz. V prebiehajúcej sezóne KHL nastúpil v 43 stretnutiach, v ktorých nazbieral 25 bodov za deväť gólov a 16 asistencií.
Dvadsaťšesťročný Liška si v reprezentačnom A-tíme pripísal 55 štartov a 12 presných zásahov, predstavil sa na troch svetových šampionátoch. V tomto ročníku KHL odohral za Čerepovec 29 zápasov s bilanciou deväť gólov a 11 asistencií.
Martin Gernát
