Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. januára 2026

NHL: Slafkovský sa stal druhou hviezdou zápasu



Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania v 29. minúte, keď Oliver Kapanen napadol rozohrávku súpera a k puku sa dostal práve 21-ročný Slovák.



Zdieľať
NHL: Slafkovský sa stal druhou hviezdou zápasu

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v nočnom dueli NHL asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Calgary 4:1. Na ľade strávil 16:11 minúty, pripísal si tri strely na bránku a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. V akcii bol aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol Dallasu 1:4. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo v Chicagu 3:7 a San Jose s Pavlom Regendom triumfovalo na ľade Los Angeles 4:3 po predĺžení.


Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania v 29. minúte, keď Oliver Kapanen napadol rozohrávku súpera a k puku sa dostal práve 21-ročný Slovák. Jeho strelu stihol vyraziť Dustin Wolf, ale na dorážku Kapanena už nestačil. Fín tak zavŕšil trojgólovú smršť Montrealu v priebehu piatich minút. Slafkovský sa prezentoval aj blokom a bodyčekom, vyhral jedno vhadzovanie a bodoval druhýkrát za sebou. Zvyšné góly Montrealu strelili Lane Hutson, Alexandre Texier a Cole Caufield. Francúz Texier pridal aj dve asistencie a dosiahol prvý trojbodový výkon v profilige. „Ak hráte správnym spôsobom, tvrdo pracujete a ste pozitívni, nech sa deje čokoľvek, tak sa výsledky dostavia. Som šťastný, že sme dnes večer vyhrali, najmä tu pred domácim publikom,“ povedal po zápase Texier, ktorý figuruje v nominácii Francúzska na ZOH a udomácnil sa v prvom útoku po boku Caufielda a Nicka Suzukiho. Stal sa štvrtým francúzskym hráčom s trojbodovým duelom v NHL, pred ním to dokázali Antoine Roussel (4), Philippe Bozon (2) a Pierre-Edouard Bellemare (1). Ako tretí hráč svojej krajiny sa v NHL dostal cez hranicu sto bodov, má ich na konte 102. Roussel vedie bodovanie Francúzov so 197 bodmi, Bellemare je druhý so 138 bodmi. Canadiens vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov a v tabuľke Východnej konferencie sú tretí. V drese Flames, ktorí utrpeli tretiu prehru v rade, sa presadil iba Joel Farabee, ktorý znížil na 1:3 v závere druhej tretiny.

Washington si pripísal tretiu prehru z uplynulých štyroch stretnutí. Fehérváry odohral 18:31 minúty, zapísal si štyri bloky (najviac zo všetkých hráčov), mínusový bod a dva bodyčeky. Dallas, ktorý ukončil na ľade Capitals šesťzápasovú sériu prehier, poslal do vedenia Čech Radek Faksa a postupne sa potom trafili aj Sam Steel s Wyattom Johnstonom. Caseyho DeSmitha obral o čisté konto Alexander Ovečkin, ktorý v 58. minúte znížil na 1:3. V závere sa do prázdnej bránky presadil Roope Hintz. „Trochu sme získali späť našu identitu. Od Vianoc nám chvíľu trvalo, kým sme našli pôdu pod nohami. Dostávali sme priveľa gólov a vtedy je ťažké vyhrať. Dnes sme inkasovali jediný až na konci a myslím si, že sme hrali solídne,“ tešil sa tréner Dallasu Glen Gulutzan po zastavení negatívnej šnúry. Matt Duchene z Dallasu mal jednu asistenciu a v NHL sa dostal na métu 900 bodov (374+526) v 1157 stretnutiach.

St. Louis prehralo tretíkrát v uplynulých piatich dueloch. Chicago rozhodlo o triumfe v prostrednej tretine, ktorú po nerozhodnom stave z úvodného dejstva (1:1) vyhralo v pomere 4:1. Dvorský strávil na ľade 19:45 minúty, čo je jeho osobné maximum v NHL. Doteraz strávil na ľade najviac (19:34) začiatkom decembra proti Anaheimu. Zaznamenal jednu strelu na bránku, plusový bod a dvojminútový trest za podrazenie, ktorý spoločne s vylúčením Jordana Kyroua viedol k presilovke Blackhawks o dvoch hráčov a gólu Andreho Burakovského na 6:2. Chicago využilo tri zo štyroch presiloviek, hostia sa nepresadili ani raz v piatich početných výhodách. „Dnes naozaj rozhodli špeciálne tímy. Oni v presilovkách skórovali, kým my nie. V prvej tretine sme mali tri a mali sme dobrú šancu získať 'momentum'. Nedokázali sme to využiť,“ povedal útočník St. Louis Robert Thomas. Svoj prvý gól v NHL v desiatom stretnutí dosiahol jeho spoluhráč, 20-ročný švédsky center Otto Stenberg. V profilige má zatiaľ bilanciu 1+5.

Regenda v drese Sharks nebodoval prvýkrát po dvoch stretnutiach, tešil sa však z piateho triumfu z predchádzajúcich šiestich zápasov. San Jose prehrávalo v 58. minúte 2:3, ale 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny si pri hre bez brankára vynútil predĺženie Macklin Celebrini, ktorý napokon aj prihral na víťazný gól Williama Eklunda. Regenda odohral 15:28 minúty, zaznamenal plusový bod, dve strely na bránku, štyri hity (najviac z tímu) a jeden blok. Celebrini si pripísal tri body (1+2) a bodoval v dvanástom dueli v sérii. Počas nej nazbieral 24 bodov (9+15). Vo veku 19 rokov tak vyrovnal zápisy Joea Sakica (1988-89), Jimmyho Carsona (1987-88) a Waynea Gretzkého (1979-80) na tretej priečke v tabuľke najdlhších bodových sérii v podaní tínedžera v NHL. Absolútnym rekordérom je s 15 zápasmi Patrik Laine (Winnipeg Jets, 2017–18). „Stále na nás robí väčší dojem, je lepší a lepší a dnes opäť prevzal kontrolu nad zápasom,“ chválil Celebriniho tréner Ryan Warsofsky: „Určite sa priamo pred našimi očami mení na superhviezdu, to je isté.“

Utah zvíťazil nad Ottawou, ktorú dokázal zdolať prvýkrát v histórii, 3:1. Potreboval na to štyri pokusy. „Mamuti“ vyhrali tretí zápas z uplynulých štyroch. Senators prestrieľali domácich 33:21, ale oporou víťazného tímu bol s 32 zákrokmi český brankár Karel Vejmelka. „Je to pre nás ťažká prehra, ale opäť sa mi toho na našej strane veľa páčilo. Mali sme 70 streleckých pokusov, z toho 33 na bránku, trafili sme trikrát žŕdku. Jednoducho nám to iba nešlo dnu a ich brankár chytal naozaj dobre,“ povedal pre zámorské médiá tréner Senators Travis Green. Vejmelka je s 19 víťazstvami v prebiehajúcej sezóne na čele tabuľky brankárov v tejto štatistike.

NHL - sumáre:

Washington Capitals – Dallas Stars 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: 58. Ovečkin (Carlson, Chychrun) – 4. Faksa (Lindell), 23. Steel (Harley, Duchene), 54. Johnston (Steel), 60. Hintz (Harley). Brankári: Thompson - DeSmith, strely na bránku: 24:36



Montreal Canadiens – Calgary Flames 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Góly: 24. Texier (Carrier, Caufield), 28. L. Hutson (Danault, Texier), 29. Kapanen (SLAFKOVSKÝ), 44. Caufield (Texier, Suzuki) – 38. Farabee (Šarangovič, Brzustewicz). Brankári: Fowler - Wolf, strely na bránku: 35:29



Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Góly: 10. Lardis (Moore, Grzelcyk), 28. Moore (Grzelcyk, Foligno), 29. Murphy, 33. Slaggert (Dach, Murphy), 38. Dickinson (Crevier), 46. Burakovsky (Greene, Teräväinen), 53. Crevier (Slaggert, Vlasic) – 1. Tucker (Schenn), 29. Stenberg, 54. Walker (Toropčenko, Broberg). Brankári: Knight - Binnington, strely na bránku: 35:30



Utah Mammoth – Ottawa Senators 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Góly: 4. Crouse (Keller, Sergačjov), 8. Marino (Keller, Schmidt), 46. But (McBain, Tanev) – 18. Greig (Zub, Sanderson). Brankári: Vejmelka - Meriläinen, strely na bránku: 21:33



Los Angeles Kings – San Jose Sharks 3:4 po predĺžení (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 32. Turcotte (Fiala), 47. Fiala (Turcotte, Edmundson), 58. Laferriere (Edmundson, Ceci) – 25. Toffoli (Wennberg, Celebrini), 46. Gaudette (Liljegren, Skinner), 59. Celebrini, 64. Eklund (Celebrini). Brankári: Kuemper Askarov, strely na bránku: 26:28



Slováci v akcii

Juraj Slafkovský (Montreal) 16:11 0 1 1 0 3 0

Martin Fehérváry (Washington) 18:31 0 0 0 -1 0 0

Dalibor Dvorský (St. Louis) 19:45 0 0 0 +1 1 2

Pavol Regenda (San Jose) 15:29 0 0 0 +1 2 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase (5. 1. 2026)
 NHL: Trojbodový Slafkovský napodobil legendy, chválil ho aj tréner Tampy (video) (29. 12. 2025)
 NHL: Slafkovský prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu (10. 10. 2025)
 NHL: Slafkovský nastúpil proti Torontu s košíkom: „Bolo to hrozné“ (26. 9. 2025)
 NHL: Slafkovského zasiahla korčuľa protihráča do tváre, má reznú ranu (24. 9. 2025)
 HOKEJISTA ROKA 2025: Slafkovský chce lepší rok ako predošlý,Fehérváry verí, že stihne štart (21. 8. 2025)
 Hokejista roka 2025: Ocenenie získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský (20. 8. 2025)
 NHL: Slafkovský si prvýkrát zahrá v play off, Montreal spečatil postup (video) (17. 4. 2025)
 NHL: Slafkovský sa priblížil asistenciou k svojmu bodovému rekordu v NHL. (VIDEO ) (12. 4. 2025)
 NHL: Slafkovský oslávil 21. narodeniny gólom, asistenciou i víťazstvom (video) (30. 3. 2025)



nasledujúci článok >>
Manchester City stratil ďalšie body, Dúbravka vychytal pre futbalistov FC Burnley bod za remízu 2:2 s Manchestrom United
<< predchádzajúci článok
Gernát je v nominácii Slovenska na ZOH 2026, potvrdil tréner Lokomotivu Hartley

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 