|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. januára 2026
NHL: Slafkovský sa stal druhou hviezdou zápasu
Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania v 29. minúte, keď Oliver Kapanen napadol rozohrávku súpera a k puku sa dostal práve 21-ročný Slovák.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v nočnom dueli NHL asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Calgary 4:1. Na ľade strávil 16:11 minúty, pripísal si tri strely na bránku a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. V akcii bol aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol Dallasu 1:4. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo v Chicagu 3:7 a San Jose s Pavlom Regendom triumfovalo na ľade Los Angeles 4:3 po predĺžení.
Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania v 29. minúte, keď Oliver Kapanen napadol rozohrávku súpera a k puku sa dostal práve 21-ročný Slovák. Jeho strelu stihol vyraziť Dustin Wolf, ale na dorážku Kapanena už nestačil. Fín tak zavŕšil trojgólovú smršť Montrealu v priebehu piatich minút. Slafkovský sa prezentoval aj blokom a bodyčekom, vyhral jedno vhadzovanie a bodoval druhýkrát za sebou. Zvyšné góly Montrealu strelili Lane Hutson, Alexandre Texier a Cole Caufield. Francúz Texier pridal aj dve asistencie a dosiahol prvý trojbodový výkon v profilige. „Ak hráte správnym spôsobom, tvrdo pracujete a ste pozitívni, nech sa deje čokoľvek, tak sa výsledky dostavia. Som šťastný, že sme dnes večer vyhrali, najmä tu pred domácim publikom,“ povedal po zápase Texier, ktorý figuruje v nominácii Francúzska na ZOH a udomácnil sa v prvom útoku po boku Caufielda a Nicka Suzukiho. Stal sa štvrtým francúzskym hráčom s trojbodovým duelom v NHL, pred ním to dokázali Antoine Roussel (4), Philippe Bozon (2) a Pierre-Edouard Bellemare (1). Ako tretí hráč svojej krajiny sa v NHL dostal cez hranicu sto bodov, má ich na konte 102. Roussel vedie bodovanie Francúzov so 197 bodmi, Bellemare je druhý so 138 bodmi. Canadiens vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov a v tabuľke Východnej konferencie sú tretí. V drese Flames, ktorí utrpeli tretiu prehru v rade, sa presadil iba Joel Farabee, ktorý znížil na 1:3 v závere druhej tretiny.
Washington si pripísal tretiu prehru z uplynulých štyroch stretnutí. Fehérváry odohral 18:31 minúty, zapísal si štyri bloky (najviac zo všetkých hráčov), mínusový bod a dva bodyčeky. Dallas, ktorý ukončil na ľade Capitals šesťzápasovú sériu prehier, poslal do vedenia Čech Radek Faksa a postupne sa potom trafili aj Sam Steel s Wyattom Johnstonom. Caseyho DeSmitha obral o čisté konto Alexander Ovečkin, ktorý v 58. minúte znížil na 1:3. V závere sa do prázdnej bránky presadil Roope Hintz. „Trochu sme získali späť našu identitu. Od Vianoc nám chvíľu trvalo, kým sme našli pôdu pod nohami. Dostávali sme priveľa gólov a vtedy je ťažké vyhrať. Dnes sme inkasovali jediný až na konci a myslím si, že sme hrali solídne,“ tešil sa tréner Dallasu Glen Gulutzan po zastavení negatívnej šnúry. Matt Duchene z Dallasu mal jednu asistenciu a v NHL sa dostal na métu 900 bodov (374+526) v 1157 stretnutiach.
St. Louis prehralo tretíkrát v uplynulých piatich dueloch. Chicago rozhodlo o triumfe v prostrednej tretine, ktorú po nerozhodnom stave z úvodného dejstva (1:1) vyhralo v pomere 4:1. Dvorský strávil na ľade 19:45 minúty, čo je jeho osobné maximum v NHL. Doteraz strávil na ľade najviac (19:34) začiatkom decembra proti Anaheimu. Zaznamenal jednu strelu na bránku, plusový bod a dvojminútový trest za podrazenie, ktorý spoločne s vylúčením Jordana Kyroua viedol k presilovke Blackhawks o dvoch hráčov a gólu Andreho Burakovského na 6:2. Chicago využilo tri zo štyroch presiloviek, hostia sa nepresadili ani raz v piatich početných výhodách. „Dnes naozaj rozhodli špeciálne tímy. Oni v presilovkách skórovali, kým my nie. V prvej tretine sme mali tri a mali sme dobrú šancu získať 'momentum'. Nedokázali sme to využiť,“ povedal útočník St. Louis Robert Thomas. Svoj prvý gól v NHL v desiatom stretnutí dosiahol jeho spoluhráč, 20-ročný švédsky center Otto Stenberg. V profilige má zatiaľ bilanciu 1+5.
Regenda v drese Sharks nebodoval prvýkrát po dvoch stretnutiach, tešil sa však z piateho triumfu z predchádzajúcich šiestich zápasov. San Jose prehrávalo v 58. minúte 2:3, ale 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny si pri hre bez brankára vynútil predĺženie Macklin Celebrini, ktorý napokon aj prihral na víťazný gól Williama Eklunda. Regenda odohral 15:28 minúty, zaznamenal plusový bod, dve strely na bránku, štyri hity (najviac z tímu) a jeden blok. Celebrini si pripísal tri body (1+2) a bodoval v dvanástom dueli v sérii. Počas nej nazbieral 24 bodov (9+15). Vo veku 19 rokov tak vyrovnal zápisy Joea Sakica (1988-89), Jimmyho Carsona (1987-88) a Waynea Gretzkého (1979-80) na tretej priečke v tabuľke najdlhších bodových sérii v podaní tínedžera v NHL. Absolútnym rekordérom je s 15 zápasmi Patrik Laine (Winnipeg Jets, 2017–18). „Stále na nás robí väčší dojem, je lepší a lepší a dnes opäť prevzal kontrolu nad zápasom,“ chválil Celebriniho tréner Ryan Warsofsky: „Určite sa priamo pred našimi očami mení na superhviezdu, to je isté.“
Utah zvíťazil nad Ottawou, ktorú dokázal zdolať prvýkrát v histórii, 3:1. Potreboval na to štyri pokusy. „Mamuti“ vyhrali tretí zápas z uplynulých štyroch. Senators prestrieľali domácich 33:21, ale oporou víťazného tímu bol s 32 zákrokmi český brankár Karel Vejmelka. „Je to pre nás ťažká prehra, ale opäť sa mi toho na našej strane veľa páčilo. Mali sme 70 streleckých pokusov, z toho 33 na bránku, trafili sme trikrát žŕdku. Jednoducho nám to iba nešlo dnu a ich brankár chytal naozaj dobre,“ povedal pre zámorské médiá tréner Senators Travis Green. Vejmelka je s 19 víťazstvami v prebiehajúcej sezóne na čele tabuľky brankárov v tejto štatistike.
NHL - sumáre:
Washington Capitals – Dallas Stars 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 58. Ovečkin (Carlson, Chychrun) – 4. Faksa (Lindell), 23. Steel (Harley, Duchene), 54. Johnston (Steel), 60. Hintz (Harley). Brankári: Thompson - DeSmith, strely na bránku: 24:36
Montreal Canadiens – Calgary Flames 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Góly: 24. Texier (Carrier, Caufield), 28. L. Hutson (Danault, Texier), 29. Kapanen (SLAFKOVSKÝ), 44. Caufield (Texier, Suzuki) – 38. Farabee (Šarangovič, Brzustewicz). Brankári: Fowler - Wolf, strely na bránku: 35:29
Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Góly: 10. Lardis (Moore, Grzelcyk), 28. Moore (Grzelcyk, Foligno), 29. Murphy, 33. Slaggert (Dach, Murphy), 38. Dickinson (Crevier), 46. Burakovsky (Greene, Teräväinen), 53. Crevier (Slaggert, Vlasic) – 1. Tucker (Schenn), 29. Stenberg, 54. Walker (Toropčenko, Broberg). Brankári: Knight - Binnington, strely na bránku: 35:30
Utah Mammoth – Ottawa Senators 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Góly: 4. Crouse (Keller, Sergačjov), 8. Marino (Keller, Schmidt), 46. But (McBain, Tanev) – 18. Greig (Zub, Sanderson). Brankári: Vejmelka - Meriläinen, strely na bránku: 21:33
Los Angeles Kings – San Jose Sharks 3:4 po predĺžení (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)
Góly: 32. Turcotte (Fiala), 47. Fiala (Turcotte, Edmundson), 58. Laferriere (Edmundson, Ceci) – 25. Toffoli (Wennberg, Celebrini), 46. Gaudette (Liljegren, Skinner), 59. Celebrini, 64. Eklund (Celebrini). Brankári: Kuemper Askarov, strely na bránku: 26:28
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:11 0 1 1 0 3 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:31 0 0 0 -1 0 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 19:45 0 0 0 +1 1 2
Pavol Regenda (San Jose) 15:29 0 0 0 +1 2 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Súvisiace články:
NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase (5. 1. 2026)
NHL: Trojbodový Slafkovský napodobil legendy, chválil ho aj tréner Tampy (video) (29. 12. 2025)
NHL: Slafkovský prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu (10. 10. 2025)
NHL: Slafkovský nastúpil proti Torontu s košíkom: „Bolo to hrozné“ (26. 9. 2025)
NHL: Slafkovského zasiahla korčuľa protihráča do tváre, má reznú ranu (24. 9. 2025)
HOKEJISTA ROKA 2025: Slafkovský chce lepší rok ako predošlý,Fehérváry verí, že stihne štart (21. 8. 2025)
Hokejista roka 2025: Ocenenie získal druhýkrát po sebe Juraj Slafkovský (20. 8. 2025)
NHL: Slafkovský si prvýkrát zahrá v play off, Montreal spečatil postup (video) (17. 4. 2025)
NHL: Slafkovský sa priblížil asistenciou k svojmu bodovému rekordu v NHL. (VIDEO ) (12. 4. 2025)
NHL: Slafkovský oslávil 21. narodeniny gólom, asistenciou i víťazstvom (video) (30. 3. 2025)
Prečítajte si tiež
Manchester City stratil ďalšie body, Dúbravka vychytal pre futbalistov FC Burnley bod za remízu 2:2 s Manchestrom United
Gernát je v nominácii Slovenska na ZOH 2026, potvrdil tréner Lokomotivu Hartley