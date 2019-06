Ghání vyzval Pakistan, aby podporil mierové úsilie v Afganistane

Afgánsky prezident Ašraf Ghaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 27. júna (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghání vyzval vo štvrtok Pakistan, aby využil svoj vplyv na zabezpečenie priamych rokovaní medzi vládou v Kábule a povstalcami hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra DPA.Ghání sa počas zriedkavej návštevy Islamabadu stretol s pakistanskými predstaviteľmi vrátane premiéra Imrána Chána s cieľom zlepšiť napäté vzťahy medzi oboma krajinami.Pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší toto stretnutie označil zaVplyvný náčelník štábu pakistanských pozemných síl Kamar Badžva bol súčasťou bezpečnostnej delegácie, ktorá diskutuje o tom, ako by tieto dve krajiny mohli spolupracovať pri obmedzení cezhraničného pohybu islamistických militantov.K návšteve afganského prezidenta prichádza niekoľko dní pred novým kolom rokovaní medzi USA a Talibanom, ktoré by sa malo začať v sobotu.Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane.uviedol nemenovaný pakistanský predstaviteľ oboznámený so stretnutiami.Predpokladá sa, že Pakistan má veľký vplyv na členov afganského Talibanu, z ktorých väčšina údajne žije so svojimi rodinami v juhozápadnej časti krajiny v provincii Balúčistan.Afganistan obviňuje pakistanskú tajnú službu z podpory islamistických extrémistov bojujúcich s afganskou vládou a medzinárodnými jednotkami. Pakistan toto obvinenia odmieta.Podľa bezpečnostného analytika Fida Chána by