Rakúsky súd poslal Kazacha do väzenia na 12 rokov za terorizmus

Viedeň 27. júna (TASR) - Súd v hlavnom meste Rakúska uložil vo štvrtok trest 12 rokov väzenia Kazachovi, ktorý sa priznal k spáchaniu teroristických zločinov. Nemenovaný muž vo veku 29 rokov sa údajne zapájal do bojov v Sýrii po boku čečenskej islamistickej skupiny Kaukazský emirát a okrem iného strieľal zo samopalu na sýrskych vojakov, čo je hodnotené ako viacnásobný pokus o vraždu, informovala tlačová agentúra APA.Vynesený rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže obe strany si vyžiadali čas na rozmyslenie.Súd uznal ako priťažujúcu okolnosť spáchanie viacerých zločinov, zatiaľ čo poľahčujúcimi okolnosťami bolo to, že dovtedy viedol usporiadaný život, v prípadoch vrážd zostalo len pri pokusoch a že sa priznal v plnej miere a s prejavením ľútosti. Obžaloba sa totiž opierala práve o výpovede samotného Kazacha pri policajnom vyšetrovaní.Bez týchto výpovedí by viacnásobný pokus o vraždu nebolo možné dokázať, odôvodnil sudca, ktorý zvolil miernejší z možných trestov v rozsahu desať až 20 rokov odňatia slobody, či dokonca doživotia.