Giammattei: Guatemala nie je schopná plniť migračnú dohodu s USA

Alejandro Giammattei, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Guatemala 13. augusta (TASR) - Novozvolený prezident Guatemaly Alejandro Giammattei v utorok oznámil, že jeho krajina nie je schopná plniť dohodu so Spojenými štátmi o prisťahovalectve v jej súčasnom znení.Podľa agentúry AP však Giammattei, ktorý sa ujme prezidentskej funkcie 14. januára 2020, neuviedol, aké zmeny v dohode by uvítal.Dohodu podpísali v júli americký prezident Donald Trump s dosluhujúcim prezidentom Guatemaly Jimmym Moralesom.Dohoda Guatemale priznáva štatút. Na základe neho bude môcť Washington vracať do Guatemaly migrantov z iných krajín, ktorí cez túto stredoamerickú krajinu len prechádzali bez toho, aby tam žiadali o azyl.Kritici tvrdia, že chudobná Guatemala zápasiaca s vysokou úrovňou zločinnosti nebude schopná takýto nápor zvládnuť.Podľa agentúry AFP Guatemala súhlasila s dohodou pod silným tlakom Donalda Trumpa, ktorý v prípade jej odmietnutia hrozil krajine tvrdými sankciami.Podľa prieskumov nesúhlasí s touto dohodou viac ako 80 percent Guatemalčanov.