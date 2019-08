Súd nariadil registráciu opozičného kandidáta do moskovských volieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. augusta (TASR) - Moskovský mestský súd nariadil tamojšej volebnej komisii, aby zaregistrovala opozičného kandidáta Sergeja Mitrochina do nadchádzajúcich volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. S odvolaním sa na utorňajšie správy ruských štátnych médií o tom informovala agentúra DPA.Práve odmietnutie moskovskej volebnej komisie zaregistrovať do týchto volieb viacerých nezávislých kandidátov spôsobilo, že už od polovice júla sa v Moskve konajú zhromaždenia na ich podporu. Počas týchto protestov bolo zadržaných vyše 2000 ľudí. Zákroky policajtov voči demonštrantom často sprevádza neprimerané použitie sily.Moskovský mestský súd teraz rozhodol, že zmienená komisia by mala okamžite zaregistrovať ako kandidáta Sergeja Mitrochina z centristickej strany Jabloko, informovali ruské štátne tlačové agentúry.V sobotu sa v Moskve konal najväčší, v poradí už štvrtý z protestov, ktoré vyvolalo zamietnutie registrácie opozičných kandidátov do mestských volieb vypísaných na 8. septembra. Demonštrácia prilákala desaťtisíce ľudí.