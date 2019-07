Gibraltár usporiada referendum o legalizácii interrupcií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gibraltár 12. júla (TASR) - Gibraltár na budúci rok usporiada referendum o zmene zákona o interrupciách, ktorý patrí k najprísnejším na svete, informovala agentúra AFP.V súčasnosti je na Gibraltáre, zámorskom území Spojeného kráľovstva na juhu Európy, možné trestať umelé prerušenie tehotenstva aj doživotným väzením, aj keď tento trest v moderných dejinách nebol udelený.Navrhované zmeny zákona, ktorý bude predložený na referendum 19. marca 2020, by umožnili ukončiť tehotenstvo v prípade, keď je ohrozené duševné alebo fyzické zdravie ženy - napríklad v prípadoch znásilnenia alebo incestu -, či v prípade anomálie plodu.Podľa návrhu zákona by interrupcie boli úplne zakázané po 12. týždni, a to bez ohľadu na dôvod uvádzaný pre ich vykonanie. Návrh tiež udeľuje lekárom právo nevykonať tento zákrok, ak je v rozpore s ich svedomím či morálkou.Gibraltárska vláda vyhlásila, že sa rozhodla pre reformu zákona o interrupciách po tom, čo britský najvyšší súd v júni 2018 rozhodol, že zákony o potratoch v Severnom Írsku, ktoré sú takmer totožné s právnymi predpismi Gibraltáru, nie sú v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach.Vzhľadom na výbušnosť témy a rozdielnosť názorov vláda dospela k názoru, že jediným vhodným riešením je referendum, uvádza sa vo vyhlásení gibraltárskej vlády.Prieskum spoločnosti Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC) z roku 2018 ukázal, že 77 percent obyvateľov územia by za určitých okolností podporilo legalizáciu interrupcií - napríklad v prípade znásilnenia alebo ochrany života tehotnej ženy.