Trump: Otázka o občianstve nebude súčasťou formulára na sčítanie ľudu

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa vzdal plánu na zahrnutie otázky o občianstve do nadchádzajúceho sčítania obyvateľstva v roku 2020.Ako informovala agentúra AFP, Trump namiesto toho nariadil federálnym úradom, aby zhromažďovali tieto údaje prostredníctvom svojich vlastných kanálov a vydávali príslušné vykonávacie vyhlášky.Svoje rozhodnutie Trump oznámil v noci na piatok (SELČ) na na tlačovej konferencii Bieleho domu. Informoval na nej, že ešte dnes vydá výnos, na ktorého základe sa budú dané plány môcť okamžite realizovať. Spresnil, že každej federálnej ustanovizni nariadi, aby poskytla ministerstvu obchodu všetky potrebné údaje o počte občanov a o ľuďoch bez amerického občianstva, ale žijúcich v USA.Najvyšší súd USA pred tým rozhodol, že vláda nemôže pridať otázku o občianstve do formulára pripravovaného na sčítanie ľudu, pretože tento svoj zámer dostatočne nezdôvodnila.Niektoré médiá a odborníci vyjadrili názor, že zaradenie takejto rubriky do formulára by mohlo viesť k tomu, že mnohí Hispánci, ktorí sú v USA nelegálne, budú sčítanie ľudu ignorovať, čo ovplyvní presnosť údajov.Sčítanie ľudu v Spojených štátoch sa vykonáva od roku 1790 každých 10 rokov. V roku 2020 sa bude konať už 24.-krát. Malo by pokrývať približne 143 miliónov domácností. Účasť na sčítaní je povinná a obsah sčítacieho formulára je dôverný.Výsledky sčítania obyvateľstva budú predložené federálnym orgánom do 1. decembra 2020 a orgánom jednotlivých štátov americkej Únie začiatkom roku 2021. Tieto informácie sú potrebné najmä na zmenu hraníc volebných obvodov počas volieb do Snemovne reprezentantov a zákonodarných orgánov toho-ktorého štátu.