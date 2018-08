Giorgetti: Špekulanti zrejme zaútočia na talianske finančné trhy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. augusta (TASR) - Špekulanti pravdepodobne tento mesiac zaútočia na talianske finančné trhy, ale krajina má zdroje na obranu. Uviedol to v nedeľu (12.8.) Giancarlo Giorgetti, vplyvný úradník z kancelárie premiéra, v rozhovore pre noviny Libero.Giorgetti, člen koaličnej Ligy Severu tiež povedal, že slabší objem obchodov počas leta je motorom útokov.povedal Giorgetti, podľa ktorého je na trhoch plno, ktoré si vyberú korisť a vrhnú sa na ňu. V lete, keď sú objemy obchodov malé, je tak možné položiť základy agresívnych iniciatív proti krajinám, ako napríklad v súčasnosti proti Turecku, spresnil.Turecké trhy sa minulý týždeň prepadli pre obavy o smerovanie jeho hospodárstva a politiky.Talianske aktíva sa v uplynulých týždňoch tiež dostali do centra pozornosti. Investori sa obávajú, že vládna koalícia zložená z Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd by mohla porušiť fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ) svojimi plánmi na zvýšenie rozpočtových výdavkov.povedal Giorgetti, ktorý je v rámci pravicovej Ligy považovaný za umierneného.Talianske noviny v nedeľu s odvolaním sa na správu bankovej federácie Fabi napísali, že úspory domácností v Taliansku za 20 rokov vzrástli na približne 4,4 bilióna eur z 2,2 bilióna eur v roku 1998.Minister zahraničných vecí Enzo Moavero Milanesi, ktorý nie je členom žiadnej politickej strany, v sobotu (11.8.) v rozhovore pre noviny Il Foglio povedal, že kolaps tureckej líry ukázal, aké dôležité je, aby Taliansko bolo súčasťou eurozóny.vyhlásil.Liga pred marcovými voľbami vyzvala Taliansko, aby opustilo eurozónu, ale od vytvorenia koalície s Hnutím, opakovane odmietla akékoľvek podozrenie, že plánuje odchod Talianska z menovej únie.Hlavný ekonóm Ligy Claudio Borghi, ktorý je šéfom rozpočtového výboru dolnej komory talianskeho parlamentu, však v nedeľu vyhlásil, že Moavero nechápe, o čom hovorí. To poukazuje na hlboké rozdiely v koalícii.povedal pre noviny La Verita a varoval, že plány Európskej centrálnej banky na ukončenie trojročného programu stimulov, by mohli Taliansku veľmi uškodiť.uviedol v jasnom odkaze na odchod Talianska z eurozóny.dodal Borghi.Zmiešané signály rôznych členov vlády a úradníkov mätú investorov a prehĺbili obavy trhu v súvislosti s ekonomickými plánmi koalície. Giorgetti v tejto súvislosti pripomenul, že nie je priestor na komunikačné chyby.