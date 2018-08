Hladina Dunaja je veľmi nízka, vodohospodári ale nezakázali plavbu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. augusta (TASR) - Hladina rieky Dunaj na maďarskom úseku je po pretrvávajúcich horúčavách a nedostatku zrážok veľmi nízka, podobne je to ale aj s ostatnými tokmi v Maďarsku. Pri Budapešti namerali v pondelok na Dunaji stav hladiny 93 centimetrov, čo je o 42 centimetrov viac než rekordných 51 centimetrov zaznamenaných v roku 2003, informovalo tlačovú agentúru MTI Celoštátne vodohospodárske riaditeľstvo (OVF).Až do konca tohto týždňa očakávajú vodohospodári stagnáciu hladiny Dunaja, potom by podľa predpovede mala mierne stúpnuť.Aj napriek tomu OVF nenariadilo úplný zákaz plavby po Dunaji. Plavidlám v prípade potreby pomáhajú vodohospodári vyznačením kritických úsekov.