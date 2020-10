Giro d'Italia 2020: Nečakaným víťazom sa stal Hart, Sagan v bodovaní nestačil na Démara (video)

Dvadsaťpäťročnému jazdcovi tímu Ineos Grenadiers stačila na celkový triumf aj trinásta priečka v cieli záverečnej 21. etapy, ktorou bola individuálna časovka na 15,7 km s dojazdom v Miláne.

Víťaz začínal ako domestik

Hart sa teší z prvého celkového triumfu na pretekoch Grand Tour, do pretekov pritom vstupoval ako vrchársky domestik Gerainta Thomasa, pôvodného lídra tímu Ineos Grenadiers. Tao Hart sa stal aj majiteľom dresu pre najlepšieho mladého jazdca do 25 rokov.

„Nemyslel som si, že by bolo vôbec možné, aby som niekedy vyhral preteky Grand Tour. Tušil som si, že mám na miesto v prvej desiatke, ale celkový triumf? Až do posledného kilometra časovky som sa sústredil len na svoj výkon, až po niekoľkých minútach v cieli mi to začalo dochádzať. Chcem si vychutnať túto chvíľu, ďalšiu kariéru zatiaľ neriešim. Som vďačný za to, že sa tieto preteky vôbec skončili a že som tu mohol získať svoj veľký úspech,“ uviedol Tao Geoghegan Hart v prvom televíznom rozhovore.

Hart v celkovom hodnotení zdolal o 39 sekúnd Austrálčana Jaia Hindleyho (Sunweb), ktorý mal pred poslednou etapou na sebe ružový dres lídra pretekov. Hindley však nie je časovkár a 38. miesto s mankom 1:37 min na víťaza ho pripravilo o celkový triumf. Tretie miesto na Gire obsadil jeden z veľkých favoritov Holanďan Wilco Kelderman. Jazdec Sunwebu zaostal za víťazom o 1:29 min. Portugalčan Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step), ktorý strávil 15 dní v ružovom drese vedúceho pretekára, skončil celkovo štvrtý s mankom 2:57 min.

Ganna ovládol aj druhú časovku

Víťazom záverečnej 21. etapy sa stal Talian Filippo Ganna, ktorý ovládol druhú časovku a celkovo tretiu etapu na Giro d’Italia 2020. V súboji špecialistov na jazdu proti chronometru dosiahol čas 17:17 min a o 32 sekúnd zdolal Belgičana Victora Campenaertsa (NTT Pro Cycling) a Austrálčana Rohana Dennisa (Ineos Grenadiers). Úradujúci majster sveta v časovke Ganna si pripísal tretie etapové prvenstvo na Gire 2020 a najviac sa zaslúžil o sedem víťazných etáp britského tímu Ineos Grenadiers

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) bol klasifikovaný v časovke na 52. mieste, za Gannom zaostal o 1:56 min. Celkovo Saganovi patrí 92. priečka. Jeho prvé vystúpenie na Giro d’Italia v kariére nebolo neúspešné. V súboji o cyklámenový dres síce nestačil na víťazného Francúza Arnauda Démara, ale dočkal sa etapového víťazstva po viac než štrnástich mesiacoch a pripísal si aj štyri druhé miesta v rýchlych koncovkách etáp.





