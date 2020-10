Dunajská Streda remizovala so Slovanom, udržala sa na čele

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v nedeľňajšom domácom šlágri 11. kola Fortuna ligy s ŠK Slovan Bratislava 1:1. Na čele tabuľky si udržali dvojbodový náskok práve pred obhajcom slovenského titulu. Ten sa dostal do vedenia v 26. minúte po vlastnom góle Dominika Kružliaka, o osem minút neskôr vyrovnal Andrija Balič z priameho kopu.



Úradujúcemu šampiónovi chýbalo pre pozitívne testy na nový koronavírus až štrnásť futbalistov. V povinnej karanténe skončil aj trénerský štáb na čele s hlavným koučom Darkom Milaničom. Popri generálnom riaditeľovi Ivanovi Kmotríkovi ml. tvorili náhradný realizačný tím hostí športový riaditeľ klubu Richard Trutz, Stanislav Moravec (tréner juniorky), Szilárd Németh (asistent trénera v juniorke), Peter Boroš (tréner brankárov v Akadémii ŠK Slovan) a Matej Balun (kondičný tréner v Akadémii ŠK Slovan).



V úvode šlágra sa ani jedno mužstvo nehnalo v snahe otvoriť skóre. Prudký pokus Divkoviča zblokovala hosťujúca defenzíva, na opačnom konci odvrátil Kružliak v šestnástke nebezpečný center De Marca na Medveda. V 23. minúte sa na hranici šestnástky chcel uvoľniť Schäfer, jeho krížne zakončenie preletelo vedľa Greifovej bránky. Hráčom oboch táborov sa nedarilo zakladať súvislejšie akcie, ofenzívne mlčanie však v 26. minúte prerušili Bratislavčania. Na ľavom krídle Ratao posunul loptu Weissovi, ktorý vbehol do šestnástky, jeho prudkú prízemnú prihrávku si do vlastnej bránky zrazil Kružliak. O osem minút neskôr prišli hostia o náskok, Nono fauloval pred pokutovým územím Kalmára, z priameho kopu zužitkoval ponúknutú šancu s prispením žrde Balič. Slovanu rýchla odpoveď nevyšla, Weiss vysunul Nona, ktorý po faule na seba nenamieril z priameho kopu presne. V závere prvého polčasu ešte musel Greif zasiahnuť po tom, ako Pauschek tečoval strelu Baliča.



Po zmene strán mali najprv silnejšiu ofenzívnu chvíľu domáci. Hostia sa dopredu nedostávali často, ale v 68. minúte riadne zahrozili, Ratao sa preštrikoval v presile protihráčov, jeho strelu vyrazil Jedlička a hosťujúci hráč sa už nestihol prebojovať k dorážke. Greif sa vzápätí vytiahol po hlavičke Müllera a udržal nerozhodný stav. Ten neprelomil ani Balič, keď zvnútra šestnástky napálil loptu mimo, zakrátko Ramirez v páde nezakončil po centri do priestoru troch žrdí. V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času si Greif poradil s priamym kopom Kalmára, v nadstavení zastavil Njieho strelu z vyrazenej lopty jeden z hráčov "belasých". Dunajská Streda má na konte 28 bodov, Slovan nazbieral o dva body menej.

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1)



Góly: 34. Balič - 26. Kružliak (vlastný). Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Hrčka, ŽK: Kružliak, Davis - Nono, De Marco, Rabiu, bez divákov



Dunajská Streda: Jedlička – Blackman, Müller, Kružliak, Davis – Njie, Schäfer, Balič – Kalmár - Divkovič (90.+1 A. Fábry), Ramirez



Slovan Bratislava: Greif – Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco – Holman, Nono (78. Rabiu) – Weiss – Čavrič (90.+1 Lovat), Medved, Ratao (78. Moha)

Hlasy po zápase:

Bernd Storck, tréner Dunajskej Stredy: "Hrali sme veľmi vyspelo takticky, nedovolili sme Slovanu vypracovať si mnoho šancí. V porovnaní s mojím prvým zápasom proti Slovanu sme sa výrazne posunuli, s trochou šťastia sme mohli aj zvíťaziť, mali sme na to šance. Som spokojný s výkonom, bol to dobrý zápas z oboch strán. Ukázalo sa, že sa stretli dve najsilnejšie mužstvá v lige."



Stanislav Moravec, tréner Slovana: "Myslím si, že sme videli dobrý zápas s veľkým množstvom šancí. Dali sme gól po peknej akcii, súper vyrovnal nechytateľnou strelou po trestnom kope. Obe mužstvá chceli vyhrať, skončilo sa to remízou. Mali sme veľmi ťažký týždeň, viacero hráčov nebolo pripravených ani do tréningového procesu, čo bolo vidieť v druhom polčase kondične. V Dunajskej Strede sa hrá ťažko, sme radi, že si odvážame bod, sme s ním spokojní. Pokračujeme ďalej, budeme bojovať o prvé miesto."

Tabuľka:

1. DAC Dunajská Streda 11 9 1 1 34:15 28

2. Slovan Bratislava 11 8 2 1 30:7 26

3. MŠK Žilina 11 5 1 5 27:21 16

4. Spartak Trnava 11 5 1 5 13:12 16

5. MFK Ružomberok 11 4 4 3 16:17 16

6. ViOn Zlaté Moravce 11 4 3 4 18:14 15

7. FC Nitra 11 4 3 4 15:21 15

8. ŠKF Sereď 11 3 4 4 14:20 13

9. FK Senica 11 3 2 6 11:21 11

10. MFK Zemplín Michalovce 11 2 3 6 10:27 9

11. FK Pohronie 11 1 5 5 12:18 8

12. AS Trenčín 11 1 5 5 13:20 8