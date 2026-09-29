|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
Giroud už rozmýšľa nad koncom hráčskej kariéry. Kedy to má v pláne?
Bývalý francúzsky reprezentant Olivier Giroud naznačil, že aktuálna sezóna môže byť jeho posledná. Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud, ktorý vo štvrtok oslávi 40. narodeniny, naznačil, ...
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý francúzsky reprezentant Olivier Giroud naznačil, že aktuálna sezóna môže byť jeho posledná.
Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud, ktorý vo štvrtok oslávi 40. narodeniny, naznačil, že "veľmi pravdepodobne" ukončí aktívnu hráčsku kariéru po skončení sezóny 2026/2027. rodák zo Chambéry aktuálne hrá v Ligue 1 za OSC Lille.
"Ako hráč si myslím, že je to veľmi pravdepodobne moja posledná sezóna. Preto si každý moment snažím naplno vychutnať," povedal pre denník l'Équipe.
Giroud sa stal najlepším strelcom francúzskej reprezentácie počas majstrovstiev sveta 2022 v Katare, no začiatkom tohto roka ho predstihol Kylian Mbappé.
Počas reprezentačnej kariéry zaznamenal 57 gólov v 137 zápasoch a v roku 2018 sa stal s Francúzmi majstrom sveta. Na klubovej úrovni získal ligové tituly vo Francúzsku s Montpellierom a v Taliansku s AC Miláno.
Najväčší úspech zaznamenal s FC Chelsea, s ktorým v roku 2021 ovládol Ligu majstrov. Štyrikrát získal FA Cup, až trikrát vo farbách londýnskeho Arsenalu.
Profikariéru začal v roku 2006 v Grenobli, ktorý v tom čase pôsobil v druhej francúzskej lige. S reprezentačným dresom sa rozlúčil v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Giroud už rozmýšľa nad koncom hráčskej kariéry. Kedy to má v pláne? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud, ktorý vo štvrtok oslávi 40. narodeniny, naznačil, že "veľmi pravdepodobne" ukončí aktívnu hráčsku kariéru po skončení sezóny 2026/2027. rodák zo Chambéry aktuálne hrá v Ligue 1 za OSC Lille.
"Ako hráč si myslím, že je to veľmi pravdepodobne moja posledná sezóna. Preto si každý moment snažím naplno vychutnať," povedal pre denník l'Équipe.
Giroud sa stal najlepším strelcom francúzskej reprezentácie počas majstrovstiev sveta 2022 v Katare, no začiatkom tohto roka ho predstihol Kylian Mbappé.
Počas reprezentačnej kariéry zaznamenal 57 gólov v 137 zápasoch a v roku 2018 sa stal s Francúzmi majstrom sveta. Na klubovej úrovni získal ligové tituly vo Francúzsku s Montpellierom a v Taliansku s AC Miláno.
Najväčší úspech zaznamenal s FC Chelsea, s ktorým v roku 2021 ovládol Ligu majstrov. Štyrikrát získal FA Cup, až trikrát vo farbách londýnskeho Arsenalu.
Profikariéru začal v roku 2006 v Grenobli, ktorý v tom čase pôsobil v druhej francúzskej lige. S reprezentačným dresom sa rozlúčil v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Giroud už rozmýšľa nad koncom hráčskej kariéry. Kedy to má v pláne? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Zmena trénera v reprezentácii Kostariky. Argentínsky kouč sa porúčal už po šiestich mesiacoch
Zmena trénera v reprezentácii Kostariky. Argentínsky kouč sa porúčal už po šiestich mesiacoch