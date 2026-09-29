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29. septembra 2026
Zmena trénera v reprezentácii Kostariky. Argentínsky kouč sa porúčal už po šiestich mesiacoch
Kostarika viedla nad Curacaom 3:0, no podľahla mu 3:4. O tri dni neskôr prehrala s Haiti. Argentínsky futbalový tréner Fernando "Bocha" Batista vydržal na poste kormidelníka reprezentácie ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Kostarika viedla nad Curacaom 3:0, no podľahla mu 3:4. O tri dni neskôr prehrala s Haiti.
Argentínsky futbalový tréner Fernando "Bocha" Batista vydržal na poste kormidelníka reprezentácie Kostariky len šesť mesiacov. Porúčal sa po katastrofálnom štarte do Ligy národov zóny CONCACAF. Okrem Batistu boli prepustení aj členovia jeho realizačného tímu.
Argentínčan prebral tím pred polrokom, no po prehrách s výbermi Curacaa a Haiti v prvých dvoch kolách spomenutého turnaja sa vedenie futbalovej federácie rozhodlo, že nebude pokračovať vo funkcii a nahradí ho niekdajší kostarický reprezentant Bryan Ruiz.
Kostarika dosiahla vrcholný úspech v roku 2014, keď postúpila do štvrťfinále majstrovstiev sveta, pričom v základnej skupine zdolala výbery Talianska aj Uruguaja a remizovala s Anglickom. V ostatných rokoch však zaznamenala výrazný pokles výkonnosti.
Na ďalších dvoch svetových šampionátoch nepostúpila zo základnej skupiny a na MS 2026 sa vôbec nekvalifikovala.
Počas predchádzajúceho týždňa Kostarika viedla nad Caracaom 3:0, no napokon mu podľahla 3:4. O tri dni neskôr prehrala 0:2 s Haiti.
Táto séria neúspechov viedla k rozhodnutiu o zmene na lavičke v snahe zlepšiť výsledky v ďalších zápasoch a turnajoch.
Zdroj: SITA.sk - Zmena trénera v reprezentácii Kostariky. Argentínsky kouč sa porúčal už po šiestich mesiacoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalový tréner Fernando "Bocha" Batista vydržal na poste kormidelníka reprezentácie Kostariky len šesť mesiacov. Porúčal sa po katastrofálnom štarte do Ligy národov zóny CONCACAF. Okrem Batistu boli prepustení aj členovia jeho realizačného tímu.
Argentínčan prebral tím pred polrokom, no po prehrách s výbermi Curacaa a Haiti v prvých dvoch kolách spomenutého turnaja sa vedenie futbalovej federácie rozhodlo, že nebude pokračovať vo funkcii a nahradí ho niekdajší kostarický reprezentant Bryan Ruiz.
Kostarika dosiahla vrcholný úspech v roku 2014, keď postúpila do štvrťfinále majstrovstiev sveta, pričom v základnej skupine zdolala výbery Talianska aj Uruguaja a remizovala s Anglickom. V ostatných rokoch však zaznamenala výrazný pokles výkonnosti.
Na ďalších dvoch svetových šampionátoch nepostúpila zo základnej skupiny a na MS 2026 sa vôbec nekvalifikovala.
Počas predchádzajúceho týždňa Kostarika viedla nad Caracaom 3:0, no napokon mu podľahla 3:4. O tri dni neskôr prehrala 0:2 s Haiti.
Táto séria neúspechov viedla k rozhodnutiu o zmene na lavičke v snahe zlepšiť výsledky v ďalších zápasoch a turnajoch.
Zdroj: SITA.sk - Zmena trénera v reprezentácii Kostariky. Argentínsky kouč sa porúčal už po šiestich mesiacoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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