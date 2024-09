Gitarista kapely Queen, Brian May, mal ľahkú mozgovú príhodu

Brian May, gitarista britskej rockovej skupiny Queen, mal minulý týždeň "menšiu mozgovú príhodu", v dôsledku ktorej dočasne nemohol hýbať ľavou rukou. Oznámil to v stredu na Instagrame, informovala agentúra AP.





Maya urýchlene previezli do nemocnice v meste Frimley ležiacom v grófstve Surrey. Vo videu na Instagrame ubezpečil, že už je v poriadku a s rukou môže hýbať ako predtým, keďže sa obával, že už nebude môcť hrať na gitare.Legendárny 77-ročný hudobník ďalej prezradil, že si túto "trochu strašidelnú" príhodu najskôr nechal pre seba, pretože nechcel, aby ho všetci ľutovali."Dobrou správou je, že som v poriadku. Robím len to, čo mi povedia, čiže v podstate nič," povedal. Lekári mu odporučili, aby nechodil von, nešoféroval auto, neletel v lietadle ani nevykonával žiadnu činnosť, ktorá by mu príliš zvýšila tep. Zároveň sa poďakoval svojim ošetrujúcim lekárom za "fantastickú starostlivosť".V máji 2020 prekonal May infarkt, keď sa mu upchali tri srdcové tepny. Na Instagrame vtedy uviedol, že bol veľmi blízko smrti.Britskú rockovú skupinu Queen založil May spolu so spevákom Freddiem Mercurym a bubeníkom Rogerom Taylorom (75) v roku 1970. Po Mercuryho smrti v roku 1991 Queen pokračoval s Mayom a Taylorom v zmenenej zostave. Brian May Je považovaný za jedného z najlepších rockových gitaristov.