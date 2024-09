Klimatológ: Leto bolo rekordné, horúčavy by sa mali v nedeľu skončiť

Leto 2024 bolo na Slovensku rekordne teplé - takmer na všetkých meteorologických staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bolo najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní. Uviedol to klimatológ Milan Lapin. "Zaznamenali sme počas leta päť vĺn horúčav - prvé dve trvali po päť dní, ďalšie dvadsať, dvanásť a deväť dní, pričom tá posledná, piata vlna potrvá zrejme do 9. septembra," povedal Lapin.





Ako dodal, leto sa hodnotí ako mimoriadne nadnormálne pri odchýlke nad 1,7 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Na všetkých meteorologických staniciach Slovenska však bola teplotná odchýlka tohto leta oveľa výraznejšia. Napríklad v Hurbanove bolo o 4,4 stupňa Celzia teplejšie oproti dlhodobému priemeru rokov 1901 - 2000 a o 4,3 stupňa Celzia teplejšie než priemer 1961 - 1990."Leto 2024 bolo teda na Slovensku všade teplotne mimoriadne nadnormálne, a to pravdepodobne aj v porovnaní s dlhodobým priemerom z rokov 1991 až 2020. Zároveň bol tohtoročný august v Hurbanove o 0,1 stupňa Celzia teplejší ako doteraz rekordný august z roku 1992. Mal priemernú teplotu predbežne 24,6 stupňa Celzia, čo znamená, že bol o 5,1 stupňa Celzia teplejší v porovnaní s dlhodobým priemerom rokov 1901 - 2000 aj 1961 - 1990. Priemerné denné maximum potom predstavovalo predbežne 31,7 stupňa Celzia, čo je o 5,5 stupňa Celzia viac ako priemer z obdobia 1961 - 1990," vysvetlil klimatológ.August 1992 bol na Slovensku dosiaľ vôbec najteplejším mesiacom v histórii pozorovaní. Dlhotrvajúce horúčavy spojené so suchom vtedy viedli na viacerých miestach k vzniku lesných požiarov. Zároveň však 1. september priniesol výraznú zmenu a ukončil obdobie horúčav ochladením o asi 10 stupňov Celzia. Tento rok horúčavy pokračujú ďalej i v prvých septembrových dňoch.Počas leta 2024 meteorológovia zaznamenali predbežne v Hurbanove 48 tropických dní – 7 v júni, 19 v júli a 22 v auguste. Zároveň podľa údajov SHMÚ leto 2024 prinieslo v Hurbanove predbežne 8 supertropických dní s teplotou 35 stupňov Celzia a viac, a tiež 81 letných dní s teplotou 25 stupňov Celzia a viac. Bolo tiež 73 letných nocí, keď teplota vzduchu neklesla pod 15 stupňov Celzia, a z toho až 20 tropických nocí, keď sa neochladilo pod 20 stupňov Celzia. Vďaka pretrvávajúcej vysokej teplote vzduchu v týchto dňoch však bude celkový počet tropických dní – ale aj tropických nocí - za rok 2024 ešte vyšší."V septembri 2024 v prvých štyroch dňoch sa každý deň niekde vyskytlo denné maximum 35 stupňov Celzia a viac a každá noc bola niekde tropická," povedal Lapin pre TASR.Ako tiež pripomenul, počas leta 2024 napršalo asi 225 milimetrov zrážok (87 percent priemeru rokov 1901 - 1990) - no keďže zrážky padali skoro výlučne len ako prehánky a búrkové lejaky, vznikli veľké rozdiely v zavlažení pôdy aj v rámci malých vzdialeností"Všetkých štrnásť mesiacov od júna 2023 do júla 2024 bolo globálne rekordne teplých podľa vyhodnotenia stredísk Copernicus, NASA a NOAA. Očakáva sa, že aj rok 2024 bude patriť k doteraz globálne najteplejším od začiatku vyhodnocovania, teda od roku 1880," pripomenul Lapin, ktorý je emeritným profesorom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a spolupracuje aj so SHMÚ.Najteplejší v histórii meraní bol minulý rok, pričom priemerná globálna teplota dosiahla 14,98 stupňa Celzia. Je to o 1,48 stupňa Celzia viac v porovnaní s predindustriálnym obdobím, ktorým sú podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) roky 1850 až 1900. Klíma planéty sa teda približuje ku kritickej hranici oteplenia o 1,5 stupňa Celzia.