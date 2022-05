Gitarový virtuóz Vinnie Moore opäť zahrá na Slovensku!

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Už 10. mája v novomestskom Blue Note a 12. mája v košickom Colloseu.Rodák z amerického New Castlu sa svojou fenomenálnou hrou zaradil s Yngwie Malmsteenom a Tony MacAlpineom medzi najvplyvnejších gitaristov 80-tych rokov minulého storočia. Po vydaní svojho debutového albumu Mind’s Eye v roku 1987 bol významnými časopismi Guitar Player Guitar World označený za "najlepšieho nováčika". Do širokého povedomia sa dostal ako člen legendárnej britskej kapely UFO. Hosťoval aj na slávnom albume Alice Coopera " Hey Soopid" spolu s kolegami Slashom, Joe Satrianim, Steve Vaiom a Mickom Marsom (Motley Crue)Okrem albumov, ktoré nahral so skupinou UFO a spolupráce na rôznych iných štúdiových projektoch má Vinnie Moore v súčasnosti na konte desať sólových albumov. Na ostatnom Soul Shifter sa objavili veľmi zaujímaví hostia - basgitarista Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake) a klávesák Jordan Rudes z Dream Theater. Po pandémii tak bude konečne príležitosť opäť zažiť koncert gitarovej špičky so sprievodnou kapelou talianskych muzikantov - bubeník Roberto Pirami a basgitarista Francesco Caporaletti. Na turné si Vinnie vezie špeciálnych hostí Tara Lynch band.Na otázku aký program bude hrať na aktuálnom turné Vinnie odpovedal: "Je to prekvapenie a ešte teraz to neviem stopercentne. Ale skladby budú prierezom z mojich sóloviek". Vinnie Moore sa po pandémii veľmi teší na kontakt s fanúšikmi gitarovej inštrumentálnej hudby a pozdravuje: "Zdravím všetkých na Slovensku, teším sa, že sa v Blue Note a Collosseu uvidíme. It's time to ROCK!"Informačný servis