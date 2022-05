Prešovský pesničkár Edo Klena vydal nový album Duša

Známy prešovský pesničkár Edo Klena vydal nový album, ktorému dal názov Duša. Do života ho uviedol v sobotu (7.5.) večer v prešovskom hudobnom klube Stromoradie. Na cestu za fanúšikmi ho vyprevadil hudobník a Edov priateľ Števo Šanta. K prvému singlu Šípy vznikol aj videoklip, ktorý pripravil Vlado Šipoš.





Novinka ponúka jedenásť nových songov, sú nimi Stále ti hovorili, Malí, Osamelosť, Vlk a pes, Kľud, O nás dvoch, Nevšedný život legendy, Šípy, Bezstarostná jazda, Duša a Zimné prázdniny. Všetkých jedenásť zložil, otextoval a v priebehu večera aj zahral Klena so svojou sprievodnou kapelou Klenoty. K príjemnej atmosfére večera prispeli aj dva prídavky v podobe piesní Už zajtra možno budem slávny a Škaredý deň v Chujave.„Duša je CD, ktoré sa dlho rodilo. Nebol to krátky proces, prišlo zložité obdobie s koronou. Polovicu cédečka sme mali nahratého ešte koncom roka 2019, ale potom sa veci organizačne aj finančne skomplikovali tak, že zvyšok sme dohrávali až tento rok. Napriek tomu, že má iba jedenásť piesní, som na neho celkom hrdý, lebo vzniklo v takých ťažkých podmienkach. Dali sme si dosť záležať, vždy sa snažíme celá kapela, aby to bolo lepšie. Dúfam, že sme sa opäť posunuli. Pre ľudí, ktorí neškatuľkujú muziku, je to jasný rockový album,“ povedal Edo Klena pre TASR.„Album obsahuje minimum piesní, v ktorých hrám na akustickej gitare. Celá kapela má rockový zvuk, máme hostí, sú tam dychy, klávesy a je to pokračovanie Vaty, na ktorej sme nasadili určitý smer. Je poznať, že sa v kapele zmenil bubeník – Adam Kaščák. Na base hrá Jožko Marcin a gitarista Lukáš Valkučák. Som pesničkár, ale vždy som inklinoval k tomu hrať s kapelou, pretože som vo svojich piesňach počul rockový zvuk,” doplnil Klena.Hlavným autorom piesní a hudby je Edo Klena, ktorý jednotlivé skladby rozvíjal s Lukášom Valkučákom, Jozefom Marcinom a Adamom Kaščákom. Na albume hosťujú Miroslav Nany Hudák (spev), Andy Belej (klávesy), Tomáš Vojcovič (trúbka), Silvia Sokolová (spev), Peter Molitoris (akustická gitara, spev), Tomáš Straka (slam poetry) a Ján Višňovský (tenor saxofón).

Foto: Matús Maťufka