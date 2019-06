Gitaru Davida Gilmoura vydražili za rekordných 3,5 milióna eur

Na archívnej snímke zo 4.apríla 2006 vystupuje David Gilmour z hudobnej skupiny Pink Floyd. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. júna (TASR) - Na aukcii vydražili vo štvrtok viac ako 120 gitár vlastnených Davidom Gilmourom, ktorý sa preslávil ako gitarista, spevák a skladateľ britskej kapely Pink Floyd.Aukčný dom Christie's uviedol, že dražba vyniesla 21,5 milióna dolárov (18,8 mil. eur). Peniaze Gilmour venoval neziskovej ekologickej právnej organizácie ClientEarth, ktorá sa zaujíma o problémy znečisťovania životného prostredia. Gitarista na Twitteri uviedol, že potrebujeme civilizovaný svet, ktorý tu bude aj naďalej pre naše vnúčatá, a v ktorom sa bude dať hrať na týchto gitarách a v ich sprievode spievať piesne.Najväčší záujem bol o čierny Fender Stratocaster, známy ako "Black Strat", ktorý sa predal za 3,9 milióna dolárov (3,5 mil. eur), čo je nový svetový rekord za predaj gitary na aukcii. Fanúšikovia Pink Floyd môžu počuť túto gitaru napríklad v klasických hitoch Money, Shine on You Crazy Diamond alebo Comfortably Numb.Do aukcie sa zaregistrovalo viac ako 2000 dražiteľov zo 66 krajín sveta, píše sa na stránke christies.com.