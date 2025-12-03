|
Giving Tuesday v Červenom nose – žiaci vytvorili nový outfit klaunských áut, aby potešili deti v nemocniciach
Giving Tuesday
Žiaci mali za úlohu nakresliť portréty zdravotných klaunov, ktoré Červený nos umiestnil na svoju virtuálnu galériu, aby sa z nich mohli tešiť všetky deti, ktoré trávia čas v nemocnici. Vybrané ...
3.12.2025 (SITA.sk) - Žiaci mali za úlohu nakresliť portréty zdravotných klaunov, ktoré Červený nos umiestnil na svoju virtuálnu galériu, aby sa z nich mohli tešiť všetky deti, ktoré trávia čas v nemocnici. Vybrané portréty od detí pre deti dokonca vozia zdravotní klauni na kapotách piatich vozidiel KIA CEED a to práve od utorka 2.12., na ktorý pripadol tento rok Giving Tuesday.
Giving Tuesday je sviatkom štedrosti a dobrých skutkov. Preto symbolicky práve v tento deň vyrazili zdravotní klauni do nemocníc na piatich vynovených vozidlách KIA CEED. Za novým outfitom kapôt všetkých vozidiel sú deti, ktoré chceli urobiť dobrý skutok a potešiť choré deti v nemocniciach.
Do výzvy "Urob radosť obrázkom" sa v 2. polroku školského roka 2024/2025 zapojilo takmer 2800 detí zo 120 škôl – od materských, cez základné, umelecké až po stredné školy. "Naším zámerom bolo zoznámiť deti s prácou zdravotných klaunov a prínosom ich návštev na detských oddeleniach nemocníc, ale hlavne vzbudiť v žiakoch pocit spolupatričnosti s chorými rovesníkmi a túžbu urobiť im radosť," hovorí Katarína Holčíková, ktorá je v Červenom nose zodpovedná za projekty a komunikáciu so školami.
Výzvu by sa nepodarilo naplniť bez ochotných a nadšených pedagógov. "Ďakujeme všetkým deťom, ktoré svojimi obrázkami robia radosť deťom v nemocniciach, ale aj všetkým trpezlivým učiteľkám a učiteľom," zdôrazňuje K. Holčíková.
Hodinu kreslenia spojenú s výzvou Červeného nosa začali vyučujúci diskusiou o spolupatričnosti a empatii. "Rozprávali sa s deťmi o tom, ako dávajú najavo, že im na niekom záleží, čím dokážu vyčariť úsmev u druhého, ale aj to, ako sa cítia oni sami, keď urobia radosť iným," približuje K. Holčíková a pokračuje: "Pri tvorbe sa tiež zamýšľali, aké je podľa nich byť v nemocnici a čo by pomohlo zlepšiť hospitalizovaným deťom náladu. K obrázkom často priložili aj pekné listy a odkazy. Všetky zapojené deti ukázali, že sú nielen šikovné a tvorivé, ale aj veľmi empatické a uvedomujú si, aké dôležité je potešiť niekoho, kto sa práve necíti dobre."
Päť vozidiel KIA CEED, ktorých kapoty sú potlačené ilustráciami od detí, darovala Červenému nosu v roku 2024 Nadácia Kia Slovakia.
"Ďakujeme organizácii Červený nos za túto iniciatívu, v rámci ktorej zapojila deti nielen do tvorby nádherných obrázkov, ale predovšetkým do budovania pocitu empatie a spolupatričnosti s rovesníkmi, ktorí sa, žiaľ, ocitnú v nemocnici. V nadácii sme veľmi radi, že práve nami darované vozidlá budú prezentovať výsledok tejto iniciatívy," povedal správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč.
Hospitalizované deti, ale aj deti v domácej liečbe nájdu všetky ilustrácie na webe Červeného nosa v Galérii obrázkov, ktoré robia radosť.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 230 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.
