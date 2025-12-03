|
03. decembra 2025
Odborári predstavili ďalšie kapitoly doktríny o sociálnom poistení
3.12.2025 (SITA.sk) - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) predstavila ďalšie podsystémy sociálneho poistenia, ktorými sú invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a úrazové poistenie. Tieto dopĺňajú komplexný pohľad KOZ na jeho fungovanie. Strategický dokument o základných postojoch k systému sociálneho poistenia a jeho zmenám predstavili odborári v marci 2025.
Dokument má cieľ jasne definovať, čo KOZ SR chce v sociálnom poistení presadzovať a ktoré prvky systému považuje za nevyhnutné chrániť. Už prvá časť s dôchodkovou doktrínou vyslala jasný signál sociálnym partnerom aj politikom o tom, že jej postoje k legislatívnym zmenám budú hodnotené podľa tohto rámca. Ambíciou KOZ SR je byť transparentným a zodpovedným partnerom v sociálnom dialógu.
Invalidné poistenie podľa KOZ SR musí slúžiť ako poistka pre ľudí, ktorí prišli o schopnosť pracovať z dôvodu vážneho a dlhodobého zdravotného stavu. Systém má zabezpečiť náhradu príjmu na úrovni umožňujúcej dôstojné prežitie a chrániť aj pozostalých. KOZ SR navrhuje doplniť súčasný model o prvky reflektujúce nové ochorenia, medicínske poznatky a meniacu sa demografiu.
Zdôrazňuje potrebu jasných pravidiel, transparentného financovania a väzby na ostatné systémy sociálneho poistenia. Prevencia a podpora pracovnej schopnosti sú kľúčové, cieľom je nielen výplata dávok, ale aj podpora návratu do pracovného života.
Poistenie v nezamestnanosti by malo podľa KOZ SR poskytnúť primeranú finančnú stabilitu zamestnancovi v čase bez práce. Nároky z tohto systému majú byť spravodlivé, predvídateľné a viazané na dĺžku poistenia. KOZ SR zdôrazňuje dôležitosť motivácie k práci bez trestania ľudí za situácie mimo ich vplyvu. Rovnako požaduje zachovanie väzby na služby zamestnanosti a investície do aktívnych opatrení na trhu práce, vrátane bonusov pre poctivých plniacich povinnosti. Cieľom je predchádzať chudobe z nezamestnanosti a podporovať rýchly návrat na trh práce.
Úrazové poistenie vníma KOZ SR ako ochranu pre zamestnancov i zamestnávateľov. Musí nahradiť čistý príjem, kompenzovať škody, financovať návrat do práce a zaručiť zachovanie nárokov v iných systémoch. KOZ SR zdôrazňuje, že systém by mal byť postavený na solidarite a zodpovednosti zamestnávateľov za bezpečné pracovné prostredie. Preto podporuje zahrnutie silných prvkov prevencie a financovania znižovania rizík na pracoviskách, keďže pracovné úrazy a choroby z povolania odrážajú stav pracovných podmienok.
Sociálne poistenie podľa KOZ SR patrí medzi najdôležitejšie súčasti sociálneho štátu a chráni občanov v časoch potreby, ako sú choroba, strata práce, úraz alebo staroba. KOZ SR považuje sociálne poistenie za verejný záujem a varuje pred politickými experimentmi či úsporami na úkor pracujúcich. Sociálna doktrína stanovuje jasné pravidlá, ktoré musia byť základom diskusie.
KOZ SR presadzuje riešenia zabezpečujúce dôstojnosť, sociálnu spravodlivosť a istotu pre zamestnancov a ich rodiny. Odmieta reformy, ktoré by oslabovali systém, privatizovali ho alebo presúvali riziká zo štátu a zamestnávateľov na jednotlivca. V budúcom roku plánuje KOZ SR predstaviť aj ďalšie návrhy týkajúce sa ostatných podsystémov sociálneho poistenia.
Zdroj: SITA.sk - Odborári predstavili ďalšie kapitoly doktríny o sociálnom poistení © SITA Všetky práva vyhradené.
