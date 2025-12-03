Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

03. decembra 2025

Odborári predstavili ďalšie kapitoly doktríny o sociálnom poistení


Tagy: Nezamestnanosť Poistenie v nezamestnanosti Sociálne poistenie sociálny dialóg Trh práce Úrazové poistenie

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) predstavila ďalšie podsystémy sociálneho poistenia, ktorými sú invalidné poistenie, ...



Zdieľať
156a1972 676x451 3.12.2025 (SITA.sk) - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) predstavila ďalšie podsystémy sociálneho poistenia, ktorými sú invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a úrazové poistenie. Tieto dopĺňajú komplexný pohľad KOZ na jeho fungovanie. Strategický dokument o základných postojoch k systému sociálneho poistenia a jeho zmenám predstavili odborári v marci 2025.

Invalidné poistenie


Dokument má cieľ jasne definovať, čo KOZ SR chce v sociálnom poistení presadzovať a ktoré prvky systému považuje za nevyhnutné chrániť. Už prvá časť s dôchodkovou doktrínou vyslala jasný signál sociálnym partnerom aj politikom o tom, že jej postoje k legislatívnym zmenám budú hodnotené podľa tohto rámca. Ambíciou KOZ SR je byť transparentným a zodpovedným partnerom v sociálnom dialógu.

Invalidné poistenie podľa KOZ SR musí slúžiť ako poistka pre ľudí, ktorí prišli o schopnosť pracovať z dôvodu vážneho a dlhodobého zdravotného stavu. Systém má zabezpečiť náhradu príjmu na úrovni umožňujúcej dôstojné prežitie a chrániť aj pozostalých. KOZ SR navrhuje doplniť súčasný model o prvky reflektujúce nové ochorenia, medicínske poznatky a meniacu sa demografiu.

Zdôrazňuje potrebu jasných pravidiel, transparentného financovania a väzby na ostatné systémy sociálneho poistenia. Prevencia a podpora pracovnej schopnosti sú kľúčové, cieľom je nielen výplata dávok, ale aj podpora návratu do pracovného života.

Finančná stabilita


Poistenie v nezamestnanosti by malo podľa KOZ SR poskytnúť primeranú finančnú stabilitu zamestnancovi v čase bez práce. Nároky z tohto systému majú byť spravodlivé, predvídateľné a viazané na dĺžku poistenia. KOZ SR zdôrazňuje dôležitosť motivácie k práci bez trestania ľudí za situácie mimo ich vplyvu. Rovnako požaduje zachovanie väzby na služby zamestnanosti a investície do aktívnych opatrení na trhu práce, vrátane bonusov pre poctivých plniacich povinnosti. Cieľom je predchádzať chudobe z nezamestnanosti a podporovať rýchly návrat na trh práce.

Úrazové poistenie vníma KOZ SR ako ochranu pre zamestnancov i zamestnávateľov. Musí nahradiť čistý príjem, kompenzovať škody, financovať návrat do práce a zaručiť zachovanie nárokov v iných systémoch. KOZ SR zdôrazňuje, že systém by mal byť postavený na solidarite a zodpovednosti zamestnávateľov za bezpečné pracovné prostredie. Preto podporuje zahrnutie silných prvkov prevencie a financovania znižovania rizík na pracoviskách, keďže pracovné úrazy a choroby z povolania odrážajú stav pracovných podmienok.

Sociálne poistenie podľa KOZ SR patrí medzi najdôležitejšie súčasti sociálneho štátu a chráni občanov v časoch potreby, ako sú choroba, strata práce, úraz alebo staroba. KOZ SR považuje sociálne poistenie za verejný záujem a varuje pred politickými experimentmi či úsporami na úkor pracujúcich. Sociálna doktrína stanovuje jasné pravidlá, ktoré musia byť základom diskusie.


KOZ SR presadzuje riešenia zabezpečujúce dôstojnosť, sociálnu spravodlivosť a istotu pre zamestnancov a ich rodiny. Odmieta reformy, ktoré by oslabovali systém, privatizovali ho alebo presúvali riziká zo štátu a zamestnávateľov na jednotlivca. V budúcom roku plánuje KOZ SR predstaviť aj ďalšie návrhy týkajúce sa ostatných podsystémov sociálneho poistenia.




Zdroj: SITA.sk - Odborári predstavili ďalšie kapitoly doktríny o sociálnom poistení © SITA Všetky práva vyhradené.

