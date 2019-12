GivingTuesday v Tescu

Stravné lístky vyzbierané od zamestnancov centrálnej kancelárie Tesca boli venované dvom organizáciám, jednou z nich bolo OZ Vagus Foto: Tesco archív Foto: Tesco archív

Bratislava 13. decembra (OTS) - Oblečenie, deky, potraviny aj stravné lístky darovali kolegovia z Tesca charitám v rámci celosvetovej decembrovej iniciatívy #GivingTuesday . Myšlienka #GivingTuesday, sviatku štedrosti, darovania a dobrovoľníctva, vznikla v roku 2012 v USA a postupne sa rozšírila do vyše 150 krajín. Tesco je hlavným partnerom iniciatívy na Slovensku, ktorá tento rok pripadla na 3. decembra 2019.Kolegovia z Tesca tento rok v rámci iniciatívy darovali stravné lístky v hodnote viac ako 1 338 eur, ktoré odovzdali charitatívnym organizáciám podľa vlastného výberu. Okrem stravných lístkov darovali kolegovia z Tesca pre ľudí v núdzi aj deky, novú spodnú bielizeň, trvanlivé potraviny a drogériu.Súčasťou #GivingTuesday bola aj najväčšia potravinová zbierka na Slovensku organizovaná už siedmy rok spoločnosťou Tesco. V rámci úspešnej zbierky, v ktorej zákazníci Tesca opäť prekonali rekord a pre ľudí v núdzi darovali vyše 171 ton potravín a drogérie, reťazec prerozdelil medzi zapojené charity viac ako 52-tisíc eur, aby mohli naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.“ hovorí, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku. #GivingTuesday je predvianočný medzinárodný sviatok štedrosti, darovania a dobrovoľníctva, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Iniciatíva vznikla v roku 2012 v USA a postupne sa rozšírila do vyše 150 krajín sveta. Sviatok spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov. Len na Slovensku ľudia s dobrým srdcom za posledné 2 roky prispeli viac ako 103 tisícmi eur, vyše 12 tonami oblečenia a iných potrebných vecí, nespočetnými dobrovoľníckymi hodinami a dobrými skutkami.