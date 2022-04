Gladiators Trenčín univerzitným majstrom Slovenska

12.4.2022 (Webnoviny.sk) -Študentská rada vysokých škôl (SRVŠ) úzko spolupracuje s Európskou Univerzitnou Hokejovou Ligou (EUHL) v mnohých oblastiach. Jednou z nich je tá o udelení titulu univerzitného majstra Slovenska škole, ktorá spomedzi slovenských zástupcov v EUHL dosiahla najvyššie umiestnenie v základnej časti v tejto nadnárodnej súťaži. V aktuálnom ročníku sa ho podarilo získať hokejistom Gladiators Trenčín, ktorí dokázali túto časť sezóny celú vyhrať. Na druhom mieste medzi slovenskými účastníkmi bol UMB Hockey team Banská Bystrica, ktorý obsadil v tabuľke štvrtú priečku.Slávnostné odovzdávanie prebehlo symbolicky pred semifinálovým zápasom vyraďovacej časti práve medzi spomenutými univerzitnými celkami. Cenu za SRVŠ odovzdávali podpredseda pre mládež a šport Anton Cvik a predseda valného zhromaždenia Milan Švolík. Na trenčianskej strane ocenenie preberali: športový riaditeľ klubu Roman Moravec a manažéri Lukáš Frývaldsky a Peter Uher, ktorých doplnil kapitán "gladiátorov" Miroslav Habšuda. Všetko to prebehlo pred očami rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, ktorý zo svojej pozície vo veľkom tento projekt podporuje, a podieľa sa tak významnou mierou na rozvoji univerzitného hokeja v jednom z najväčších miest Slovenska.Semifinálový duel medzi Trenčínom a Banskou Bystricou využili pri tejto príležitosti zástupcovia EUHA, viceprezident Ľubomír Sekeráš a generálny riaditeľ Peter Špankovič, a SRVŠ, Anton Cvik a Milan Švolík, na spoločné stretnutie o užšej spolupráci medzi týmito organizáciami, ktorá by viedla k skvalitňovaniu univerzitného hokeja a jeho podmienok pre všetky zúčastnené strany.SRVŠ je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku, vďaka čomu patrí medzi najdôležitejšie organizácie vysokého školstva v tejto oblasti v našej krajine. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni, ale ako člen Európskej únie študentov (ESU), aj na tej medzinárodnej. Dohoda o užšej spolupráci by sa tak prejavila mnohými výhodami hneď vo viacerých smeroch.Informačný servis