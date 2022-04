V Lidli môže mať každý srdce na správnom mieste

12.4.2022 (Webnoviny.sk) -Každý potrebuje občas pomoc, dokonca aj tí, ktorých profesiou je pomáhať. Lidl sa preto rozhodol pomôcť Slovenskému Červenému krížu a organizuje vo svojich predajniach verejnú zbierku, ktorej cieľom je získať prostriedky na kúpu špeciálnych áut do krízových situácií."Ostatné roky nám ukazujú, aké dôležité je byť pripravený na krízové situácie a vedieť adekvátne reagovať. Cielená podpora spoločnosti Lidl môže našu krízovú pripravenosť posilniť. Vďaka vybaveniu špeciálne zameranému na krízové podmienky budeme môcť spolu s našimi dobrovoľníkmi i zamestnancami efektívnejšie prispieť k zmierňovaniu následkov mimoriadnych udalostí," povedala generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Zuzana Rosiarová Kesegová.Lidl už prispel sumou 100 000 € a od pondelka 11. apríla sa môžu zapojiť aj zákazníci. Je to celkom jednoduché – stačí ak si pri pokladnici zakúpia špeciálnu nálepku v hodnote 50 centov. Na podporu Slovenského Červeného kríža poputuje 100% výnosu z predaja nálepiek."Slovenský Červený kríž je organizáciou, ktorá má desiatky rokov skúseností a tisíce dobrovoľníkov. Je to jedna z najväčších a najaktívnejších humanitárnych organizácií na Slovensku a Lidl je jej hrdým dlhoročným partnerom. Či ide o prírodné katastrofy, havárie, pandémiu alebo utečeneckú krízu, dobrovoľníci z Červeného kríža sú vždy na mieste pripravení pomáhať. Cieľom zbierky ´Srdce na správnom mieste´ je umožniť tým, ktorí pomáhajú, aby ich pomoc bola ešte rýchlejšia a efektívnejšia," vysvetlila Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty v Lidli.Diskont nedávno prispel Slovenskému Červenému krížu sumou 250 000 € na podporu humanitárnej činnosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine.Ukážte aj vy, že máte Srdce na správnom mieste.Informačný servis