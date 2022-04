Gladiators Trenčín víťazom play off EUHL

Gladiators Trenčín – UK Praha 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Gladiators Trenčín – UK Praha 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

UK Praha – Gladiators Trenčín 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Prehľad víťazov doterajších ročníkov EUHL:

22.4.2022 (Webnoviny.sk) -Gladiators Trenčín v aktuálnej sezóne EUHL nenašiel konkurenciu. Najprv ovládol základnú časť, kde skončil prvý s náskokom ôsmich bodov práve pred tímom UK Praha, s ktorým sa stretol vo finálovej sérii o Sekerášovu trofej. Trenčín si spolu s Prahou vďaka svojim umiestneniam v prvej časti ročníka zaistili miestenky priamo v semifinále play off. Slovenský zástupca si v ňom poradil 2:0 na zápasy s UMB Hockey team Banská Bystrica a rovnakým spôsobom si zabezpečila finálovú miestenku aj UK Praha po výhre nad poľským UHT Sabers Osvienčim.Vrcholom vyraďovacej fáze boli súboje medzi dvoma najlepšími celkami tohto ročníka EUHL. Sériu na tri víťazné stretnutia začal na vlastnom štadióne Trenčín. V úvodnom dueli sa hralo opatrne na oboch stranách a nikto sa nechcel dopustiť väčších chýb. To spôsobilo aj to, že počas celého zápas ani raz nenastal dvojgólový rozdiel. Domáci sa ujali vedenia, ale už o necelých deväťdesiat sekúnd bolo vyrovnané. Praha následne otočila vývoj vo svoj prospech, ale Trenčín odpovedal dvomi zásahmi. Tri minúty pred koncom zápasu sa českému tímu podarilo vyrovnať, a keď už sa zdalo, že bude nasledovať predĺženie, tak tridsaťdva sekúnd pred klaksónom udrel svojím druhým gólom v súboji Smolka a Gladiators sa ujali vedenia v sérii.Smolka (2), Šimko, Škvarka – Šimácek, Křepelka, Kopica.Páleš – Kinsky.Druhý zápas mal jednoznačnejší priebeh, keď Trenčín viedol od tretej minúty až dokonca stretnutia. V štatisticky vyrovnanom dueli rozhodovala efektivita. Pražanom to tam nemohlo dlho padnúť a strelecky sa presadili až v 56. minúte. Následne síce zaznamenali aj ďalší presný zásah, no na zdramatizovanie to už nestačilo. Trenčín získal druhý bod vo finálovej sérii.Švancara (2), Smolka, Pataky – Šimáček, Krajiček.Dusak – Yildirim.UK Praha musela zvíťaziť v tomto dueli, ak chcela udržať nádej na zisk Sekerášovej trofeje. Úvodná tretina žiaden gól nepriniesla. V prostrednej časti hry sa Trenčania presadili až trikrát a v poslednom dejstve skórovali ešte raz. Domáci síce prestrieľali svojho súpera pomerom 33:20, ale efektivita bola opäť na strane slovenského tímu.Trenčan, Pataky, Šimko, Huňa.Yildirim – Dušák.0:3Gladiators Trenčín získal svoj premiérový titul v EUHL na druhý pokus. V ročníku 2018/2019 nezvládol rozhodujúci piaty zápas finále proti UMB Hockey team Banská Bystrica. Historicky sa tak stal len tretím tímom, ktorý sa tešil z víťazstva v tejto súťaži.4 – UK Praha2 – UMB Hockey team Banská Bystrica1 – Gladiators TrenčínInformačný servis