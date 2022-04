Putin chce podľa ruského veliteľa ovládnuť východ a juh Ukrajiny, prahne aj po prístupe do Podnesterska

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko plánuje v rámci druhej fázy vojenskej operácie na Ukrajine prevziať úplnú kontrolu nad Donbasom a južnou časťou Ukrajiny. Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to vysoký ruský vojenský veliteľ Rustam Minnekajev.Spomenutý generálmajor uviedol, že Moskva plánuje vybudovať pozemný koridor medzi Krymom, ktorý anektovala v roku 2014, a Donbasom na východe Ukrajiny.„Od začiatku druhej fázy špeciálnej operácie, ktorá sa už začala len pred dvoma dňami, je jednou z úloh ruskej armády prevziať úplnú kontrolu nad Donbasom a južnou Ukrajinou. To zabezpečí pozemný koridor na Krym, ako aj vplyv na životne dôležité zariadenia ukrajinského hospodárstva,“ povedal Minnekajev s tým, že kontrola južnej Ukrajiny by tiež umožnila prístup do Podnesterska, odštiepeneckej časti Moldavska, kde už pôsobia ruské jednotky.Minnekajev tieto slová údajne povedal na regionálnom podujatí, výročnom stretnutí Zväzu závodov obranného priemyslu Sverdlovskej oblasti. Televízia BBC kontaktovala ruské ministerstvo obrany so žiadosťou o vyjadrenie. Dostala odpoveď, že momentálne „skúma“ výroky Minnekajeva.