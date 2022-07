GLAMI robí ďalší krok v hyperpersonalizácii a potvrdzuje svoju pozíciu poprednej platformy pre objavovanie módy

29.7.2022 (Webnoviny.sk) -Na začiatku stačí, ak užívateľ vyplní krátky kvíz, ktorý sa objaví na domovskej stránke GLAMI, odpovie zopár detailov o obľúbených značkách, veľkostiach a iných módnych preferenciách. Za pár minút môže každý zákazník vidieť prispôsobený a starostlivo vyselektovaný sortiment produktov, pričom GLAMI ho vyhľadáva medzi stovkami e-shopov a značiek. Rozsiahly a rozmanitý výber produktov na jednom mieste zjednoduší zákazníkom ich nákupnú cestu a šetrí drahocenný čas. Pomocou umelej inteligencie budú môcť užívatelia na stránke GLAMI vidieť módne odporúčania a ponuky svojich obľúbených značiek podľa ich individuálneho módneho vkusu. Čím viac budú zákazníci GLAMI používať, tým viac sa vyhľadávač prispôsobí ich individuálnemu štýlu a vkusu.Dnes, keď spotrebitelia hľadajú stále viac a viac personalizácie, sú často unavení z veľmi širokého výberu medzi obchodmi a módnymi značkami. Takže v konečnom dôsledku chcú veľmi rýchlo nájsť presne to, čo sa im páči. Umelá inteligencia je najefektívnejším spôsobom, ako personalizovaný obsah zákazníkom poskytnúť a zároveň zvýšiť ich lojalitu. "Naším poslaním bolo vždy zhromažďovať a ponúknuť všetku módu na jednom mieste, aby ju mohol objaviť ktokoľvek. Pri napĺňaní tohto poslania sme si v priebehu posledných rokov uvedomili, že módny vkus je mimoriadne osobný, unikátny, a preto priniesť všetku módu na jedno miesto, aby sme zákazníkom ušetrili čas pri hľadaní na stovkách webových stránok, je len prvou časťou nášho príbehu. Chápeme tiež, že musíme odviesť skvelú prácu pri selekcii módnych kúskov na mieru, aby zodpovedali štýlu každého jednotlivca a ukázali mu len relevantnú ponuku", hovorí Tomáš Hodboď, zakladateľ a CEO GLAMI.Objavovanie módy stále zostáva dôležitou súčasťou jedinečného zážitku GLAMI. Cieľom nie je len ukázať používateľom presne to, čo majú vo svojom šatníku alebo v mysli, ale taktiež ich inšpirovať ponukou ďalších dizajnérov a značiek. Ak existujú aj iní spotrebitelia, ktorí interagujú s rovnakými vecami ako konkrétny zákazník, tento zákazník dostane odporúčania na ďalšie nové produkty, ktoré sa týmto iným spotrebiteľom páčili. GLAMI ponúka tento hyperpersonalizovaný zážitok z obľúbeného obchodu bez toho, aby ohrozila možnosť objavovať nové značky a porovnávať ceny. "GLAMI a jej technológia strojového učenia, podobne ako v iných personalizovaných platformách (napr. Spotify a Netflix), "načítajú" ich vkus bez toho, aby museli listovať veľkým katalógom. Ak potom zo všetkých produktov dostaneme ten správny mix, ktorý bude zodpovedať chuti užívateľa, zostane u nás a naďalej sa bude vracať objavovať viac módnych kúskov. Toto je naša cesta k hyperpersonalizácii v móde," pokračuje Tomáš Hodboď.To je výborná správa aj pre e-shopy predávajúce na GLAMI. "Prístup k tejto technológii mnoho malým a stredným e-shopom chýba, pritom naše dáta už dva roky potvrdzujú, že ponúkať užívateľom obsah inšpirovaný ich predchádzajúcim správaním vedie k 10% nárastu revenues per session. Produkty s veľkostným filtrom zas vykazujú dvojnásobnú konverziu,” uvádza na záver Hodboď. Jeho slová potvrdzujú aktuálnu ambíciu GLAMI stať sa pre fanúšikov ekvivalentom Spotify v segmente módy. Akvizíciou talianskeho konkurenta Stileo a inováciami v hyperpersonalizácii sa GLAMI blíži k cieľu a stáva sa poprednou platformou pre objavovanie módy v strednej a východnej Európe.Informačný servis