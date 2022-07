Heger: SaS je rozhodnutá položiť ďalšiu vládu, je to stranícky egoizmus

Strana SaS verejne oznámila občanom, že je rozhodnutá položiť ďalšiu protikorupčnú, reformnú a proeurópsku vládu. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to skonštatoval na sociálnej sieti v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu liberálov.





"Dnešnú tlačovú konferenciu strany SaS hodnotím ako verejné oznámenie občanom, že strana SaS je rozhodnutá položiť ďalšiu protikorupčnú, reformnú a proeurópsku vládu. Toto je podľa môjho názoru stranícky egoizmus," uviedol.Strana SaS na tlačovej konferencii oznámila vstup odídenca z OĽANO Juraja Krúpu do klubu SaS. Zároveň predseda strany Richard Sulík informoval, že o novej koaličnej zmluve bude za stranu SaS vyjednávať tím zložený z Márie Kolíkovej, Branislava Gröhlinga a jeho osoby. Rozhodla o tom republiková rada strany. Vyjednávací tím zároveň dostal podmienku, aby súhlasil len s takou novou koaličnou zmluvou, z ktorej bude vyplývať, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebude členom vlády.Koalícia prechádza krízou. Spor vo vláde sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Matoviča. Liberáli vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú vypracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.