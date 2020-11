GLAMI.sk prináša aktuálne výsledky prieskumu Fashion (Re)search

Pokles tržieb v kamenných obchodoch čiastočne dorovnáva online predaj

11.11.2020 (Webnoviny.sk) -Najvyšší nárast na GLAMI zaznamenala koncom septembra kategória čižmy a členkové čižmy, pričom záujem stúpol až o 59 %. Nasleduje sezónna kategória bundy a kabáty, ktorá zaznamenala koncom septembra nárast o 54 %. Ďalšími úspešnými kategóriami sú rúška, ktoré zaznamenali skokovitý nárast (+325 %) v septembri. Práve v tomto období boli sprísnené epidemiologické nariadenia, v dôsledku ktorých sme zaznamenali zvýšený záujem aj o oblečenie na doma, predovšetkým nočnú bielizeň (+68 %) a mikiny (+39 %). Nákupy v kategórii deti a kojenci vzrástli o 39 %, pretože rodičia pokračovali v nákupoch oblečenia pre svoje deti aj počas druhej vlny pandémie.Omni-channel obchodníci, ktorí majú kamenné predajne aj e-shop, zaznamenali ešte pred vyhlásením jesenného "lockdownu" pokles tržieb v kamenných obchodoch takmer o 86 %. Takmer dve tretiny uviedli, že prišli o 10 - 20 % návštev v kamenných obchodoch. Časť z nich však podotkla, žeViac ako polovici obchodníkov, ktorí predávajú módu iba online, sa zatiaľ nepodarilo vyrovnať prepad tržieb vzniknutý v prvej vlne. Zvyšným 43 % e-shopov pandémia pomohla a vďaka zvýšeným nákupom online zarobili viac ako minulý rok.Drvivá väčšina obchodov pôsobiacich na Slovensku presúva svoje rozpočty do online priestoru. Týmto spôsobom budú schopní promptnejšie reagovať na rýchlo sa meniacu situáciu v rámci e-commerce. Až dve tretiny opýtaných e-shopov urobilo v predstihu rôzne zmeny, aby sa pripravili na druhú vlnu pandémie koronavírusu. Neľahkú situáciu vníma ako príležitosť na zmenu 67 % obchodov. Posilnili aktivity na sociálnych sieťach, pripravujú dostatočné zásoby na sezónu a predstavujú aj nové produktové rady. Taktiež venujú zvýšenú pozornosť zlepšeniu bezpečnosti svojich zamestnancov v skladoch.Na rozdiel od e-shopov v susednej Českej republike plánuje na Slovensku takmer polovica e-shopov ďalšie zľavy a znižovanie cien. Radi by prilákali viac nakupujúcich a získali ďalšie objednávky a to aj za cenu nižšej marže. Obchodníci budú tento rok investovať najmä do reklamy v online médiách, offline bude využívať iba 5 % z opýtaných. Najviac budú investovať do sociálnych sietí (90 %) a reklamy cez Google (65 %).Viac ako polovica opýtaných vidí budúcnosť slovenskej módnej e-commerce v(Instagram, Tik tok), 25 % očakáva zvýšenie predaja second - hand kúskov a postupné vytratenie sezónnych kolekcií z obchodov. Pribudnú však nové inovatívne marketingové kanály ako napríklad videohry.Projekt Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave slovenskej módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dát od slovenských užívateľov internetu. Špeciálny Covid-19 II. vlna report je založený na interných dátach GLAMI.sk, sledujúcich obdobie septembra a októbra 2020. Všetky ostatné dáta pochádzajú z dotazníkového prieskumu medzi 30-timi slovenskými e-shopmi s módou, ktorý prebiehal v termíne 2.-28.10. 2020. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Informačný servis