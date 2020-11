Premiér Matovič reagoval na kritiku Bittó Cigánikovej a nazval ju ťažkou lobistkou Penty

Dofinancovanie štátnej poisťovne

Reagoval tým na vyjadrenia Cigánikovej, podľa ktorej prispievanie štátu iba na poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) hraničí s ústavou.

„Penta vlastní súkromnú zdravotnú poisťovňu, preto tento lobing proti štátnej zdravotnej poisťovni,“ uviedol premiér.

Ako Matovič uviedol, ku koncu septembra bola VšZP v strate 87 mil. eur. Koaličná rada preto 5. októbra schválila, že do konca roka štát pomôže štátnej zdravotnej poisťovni ďalšími 100 mil. eur. Vláda teda podľa premiéra postupuje v súlade s týmto rozhodnutím.

Lekári si „parádne“ zarobili

Premiér sa tiež vyjadril k stovkám zamestnancov, ktoré Penta ponúkla na plošné testovanie. „Myslíte si, že stovkami zamestnancov si Penta, ktorá vykradla 460 mil. eur zo slovenského zdravotníctva bez toho, aby zaplatila jedno jediné euro daní, že si nás kúpi? Že si kúpi okradnuté tri milióny poistencov vo VšZP? Pardon, ja obchod s Haščákom nebudem robiť žiadny,“ dodal predseda vlády. Títo lekári si podľa neho za víkend „parádne“ zarobili, takže štát nedostal ľudí od Penty zadarmo.

Matovič na tlačovej konferencii taktiež vyhlásil, že Cigánikovú nepovažuje za koaličnú poslankyňu. „Ak sa niekto nepodpíše pod programové vyhlásenie vlády a hlasuje s opozíciou, tak ho nemôžem považovať za koaličného poslanca,“ uviedol premiér.

„Chcela by som povedať, že ja pána premiéra Matoviča považujem za premiéra, aj keď sa niekedy nechová ako premiér,“ reagovala na sociálnej sieti Bittó Cigániková.

