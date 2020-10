GLAMIDAYS už po štvrtýkrát prinášajú na GLAMI.sk exkluzívny víkend plný zliav!

O GLAMI:

13.10.2020 (Webnoviny.sk) -Obdobie po letných prázdninách so zmenou počasia prináša aj potrebu rozumne doplniť či oživiť svoj šatník, inšpirovať sa trendami a lepšie tak odolávať nástrahám jesenných dní. Záujem o nakupovanie preto raketovo rastie, no Black Friday výpredaj či zimné zľavy sú pomerne ďaleko. Jesenný šatník je komplikovanejší ako letný, vyžaduje veľa vrstvenia, volá po teplých kabátoch, pohodlných svetroch, vhodnej pohodlnej obuvi alebo novej kabelke, ktorá dômyselne doplní váš outfit.Milovníci módy teraz nemusia čakať na koniec sezóny, aby nakúpili módne kúsky za zvýhodnené ceny. Pre všetkých je tu GLAMI špeciálna zľavová akcia s názvom, ktorá sa koná online a ponúkne stovky kupónov s exkluzívnymi zľavami. Jesenná edícia prebehne od 16. až do 19. októbra, zapojí sa do nej niekoľko desiatok partnerských e-shopov, s ktorými GLAMI spolupracuje a medzi ktoré patrí napríklad Aboutyou, GAP, Answear, Bibloo, Spartoo, Urbanstore, Astratex a ďalší.Každý e-shop, ktorý je do zľavového víkendu GLAMIDAYS zapojený, si sám vytvára unikátny zľavový kód. Užívateľovi potom stačí nájsť na GLAMI.sk svoje vysnívané kúsky a v predstihu si ich uložiť do svojho wishlistu. Po začatí GLAMIDAYS stačí skopírovať zľavový kód a následne ho zadať pri dokončovaní nákupu do košíku vybraného e-shopu.Pre aktuálne informácie a nákupné tipy sledujte našu udalosť na Facebooku , zľavové kódy hľadajte v priebehu tohto víkendu na www.glami.sk/glami-days/ GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Informačný servis