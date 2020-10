Žiadajú rozpustiť kotlebovcov, Inštitút ľudských práv adresoval výzvu generálnej prokuratúre

Kauza šekov s hodnotou 1 488 eur

Žiadna demokracia nie je imúnna voči extrémizmu

Uznala ho vinným

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2020 - Inštitút ľudských práv (IĽP) vyzýva Generálnu prokuratúru SR (GP SR), aby vypracovala podanie na rozpustenie strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). V tlačovej správe to uviedol aktivista z IĽP Peter Weisenbacher.Programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská zdôvodnila výzvu tým, že dôkazná situácia je iná a podstatne lepšia ako v roku 2018, keď prokuratúra vypracovala svoje prvé podanie na Najvyšší súd SR (NS SR).Poukázala tak aj na verdikt Špecializovaného trestné súdu (ŠTS) z pondelka 12. októbra, ktorý v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznal predsedu politickej strany ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného. Viaceré mimovládne organizácie tento verdikt uvítali. Vnímajú ho ako dôkaz, že extrémizmus začína byť na Slovensku postihovaný.Krempaská poukázala, že po Milanovi Mazurekovi je Kotleba je druhým poslancom ĽSNS, ktorý bol počas výkonu poslaneckého mandátu odsúdený za úmyselné konanie, ktoré je možné dať do súvislosti s neonacistickou alebo fašistickou ideológiou.„Pokiaľ bol Marian K. uznaný vinným za neonacistickú symboliku, strana Kotlebovci-ĽSNS je mimo akúkoľvek pochybnosť hnutím, ktoré smeruje k potláčaniu ľudských práv a k podnecovaniu nenávisti voči menšinám,” vyhlásila.Dúfa, že najvyšší súd rozhodnutie samosudkyne ŠTS Ruženy Sabovej potvrdí. Kotleba sa totiž na mieste odvolal a vec tak prešla na NS SR. Weisenbacher pripomenul, že GP SR o rozpustenie strany požiadali ešte v roku 2016. Pod túto žiadosť vyzbierali v online petícii vyše 30-tisíc podpisov.PR manažér občianskeho združenia Post Bellum Marian Jaslovský vyjadril aj za Centrum komunitného organizovania a občiansku iniciatívu Nie v našom meste radosť, že na Slovensku začína byť extrémizmus postihovaný a venuje sa tomu potrebný dôraz. Dôkazom je pre nich tento súdny proces s Kotlebom či Mazurekom.„Žiadna demokracia nie je imúnna voči hrozbe extrémizmu. Žiadna spoločnosť alebo vláda nezmierni túto hrozbu pre demokraciu bez jasných štandardov a opatrení na boj proti extrémizmu, ktorý je neodmysliteľne a ústavne nezlučiteľný s demokratickými princípmi,“ konštatoval.Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová v pondelok 12. októbra v kauze šekov s extrémistickou symbolikou uznala Kotlebu za vinného.Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace.Trest by si mal odpykať v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. Pôvodnú obžalobu pritom prokurátor podával pre trestný čin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, za ktorý sa ukladá nižšia trestná sadzba.