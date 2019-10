Globálna ekonomika by mala v budúcom roku ešte spomaliť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) – Obchodné vojny, ako aj politická neistota vo svete v budúcom roku pravdepodobne prinesú spomalenie hospodárskeho rastu vo viacerých krajinách. Očakáva to nadnárodná spoločnosť Coface.Brexit, masové demonštrácie v Hongkongu a Rusku, útok na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, či argentínska menová kríza. To sú len niektoré z mnohých udalostí, ktoré sa prejavili v treťom štvrťroku tohto roka.priblížila v najnovšej analýze spoločnosť Coface, ktorá vo svojom barometri posudzuje kvartálne rizikovosť podľa platobnej neschopnosti firiem v 161 krajinách sveta.Ukazuje sa, že popri európskych a ázijských spoločnostiach sú v súčasnosti už aj americké firmy otvorene znepokojené ochranárskou rétorikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hoci sa zdá, že čínsko-americká obchodná vojna smeruje k dohode medzi oboma svetovými veľmocami, je ťažké predvídať kroky prezidenta USA najmä v súvislosti s kampaňou za svoje znovuzvolenie, no aj jeho obvinením z impeachmentu.Okrem toho, automobilový priemysel prechádza štrukturálnymi zmenami vrátane tlaku na splnenie emisných noriem v Európe a zmien v správaní spotrebiteľov v Číne.približuje Coface.Centrálne banky v USA, eurozóne a v mnohých rozvíjajúcich sa krajinách oznámili v dôsledku prudkého spomalenia rastu ekonomiky mnohé opatrenia na uvoľnenie menovej politiky.upozorňuje Coface. Očakávaný pozitívny vplyv nedávnych opatrení na uvoľnenie peňažnej zásoby, najmä v eurozóne, by mal byť reálny. Na druhej strane, tieto expanzívne menové politiky neumožnili inflácii priblížiť sa k cieľu nedávno stanovenom krajinami, ktoré sa k nemu zaviazali.Celkovo v dôsledku tejto rozšírenej politickej nestability Coface predpokladá, že rok 2020 sa bude vyznačovať ekonomickým spomalením, hoci tu budú aj pozitívne signály naznačujúce, že je tu aj istý budíček a vlády a centrálne banky sa zmobilizovali, aby spomaleniu čelili.Pokiaľ ide o sektorové riziká, po sérii znížení v automobilovom priemysle došlo v tomto štvrťroku k menším zmenám. Riziká sa zvýšili v 13 prípadoch, ani pri jednom nedošlo k zlepšeniu. Ide najmä o automobilový priemysel, kde sa zhoršilo riziko v troch nových krajinách, ako aj o odvetvia závislé na sektore, napr. produkcia chemikálií v Nemecku.dodáva Coface.