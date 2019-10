V Sýrii vypukli ťažké boje medzi sýrskou a tureckou armádou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 29. októbra (TASR) - V Sýrii vypukli v utorok ťažké boje medzi sýrskou a tureckou armádou. A to po prvý raz, odkedy Ankara spustila pred tromi týždňami na severovýchode Sýrie operáciu proti Kurdom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu monitorujúcu konflikt.citovala AFP Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Turecko spustilo vojenskú operáciu na sýrskom severovýchode namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky, ktoré dovtedy Kurdov podporovali. Ofenzíva bola pozastavená po dohodnutí prímeria, ktoré počíta s odsunom kurdských bojovníkov z pohraničnej oblasti.Sýrski kurdskí bojovníci sa majú do utorka 16.00 h SELČ stiahnuť na pozície približne 30 kilometrov od sýrsko-tureckých hraníc.V pohraničnom pásme by po odsune Kurdov mali hliadkovať turecké a ruské sily a rozmiestniť by sa tam mali aj sýrske vládne jednotky.Týmto spôsobom by sa mala definitívne ukončiť pozastavená turecká vojenská ofenzíva voči Kurdom.