Globálny dlh sa dostal na nové historické maximum

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. novembra (TASR) - Globálny dlh vzrástol na nový historický rekord 188 biliónov USD (170 biliónov eur) a v pomere k výkonu svetovej ekonomiky je viac než dvojnásobný, varovala vo štvrtok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva.Veľká väčšina dlhu pripadá na súkromný sektor. Jeho zvýšenie predstavuje pre vlády aj jednotlivcov riziko v prípade spomalenia ekonomiky.povedala Georgieva v prejave, ktorým otvárala dvojdňovú konferenciu venovanú dlhu. Doterajší rekord bol z roku 2016, keď globálny dlh podľa čísel MMF dosiahol 164 biliónov USD.Úrokové sadzby zostávajú nízke a dlžníci môžu investovať do produktívnych aktivít. Avšak vysoké zadĺženie sa môže stať brzdou rastu. Mnohé vlády, firmy a domácnosti sú zraniteľné a v prípade sprísnenia finančných podmienok sa môžu dostať do problémov, varovala Georgieva.Na firemný dlh pripadajú približne dve tretiny z celkového dlhu, ale po globálnej dlhovej kríze sa zvýšili aj dlhy vlád.uviedla Georgieva. A verejný dlh rozvíjajúcich sa ekonomík je na úrovniach, na ktorých sa naposledy nachádzal počas dlhovej krízy v 80. rokoch 20. storočia.Georgieva požaduje opatrenia, ktoré by zabezpečili väčšiu udržateľnosť dlhu, vrátane zvýšenia transparentnosti pri úverovaní.