Irán tvrdí, že inšpektorka OSN mala pri sebe výbušnú látku

Viedeň 7. novembra (TASR) - Irán obvinil vo štvrtok jadrovú inšpektorku OSN, ktorej minulý týždeň zabránil vo vstupe do zariadenia Natanz slúžiaceho mu na obohacovanie uránu, z toho, že pri sebe mala výbušný dusičnan. Informovala o tom agentúra AP.Takéto obvinenia vyslovil iránsky predstaviteľ pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Kázim Gharíb Abádí na mimoriadnej schôdzke Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Bližšie podrobnosti, prečo mala mať žena pri sebe takúto výbušnú látku, však neuviedol. Dodal len, že inšpektorka odišla počas druhého stupňa vstupnej kontroly na toaletu, kde sa evidentne tejto látky zbavila.MAAE sa dosiaľ k obvineniu nevyjadrila.Irán krátko predtým informoval, že zmienenej inšpektorke OSN zrušil akreditáciu po tom, ako minulý týždeň vyvolala poplach pri vchode do jadrového zariadenia Natanz. Iránska Organizácia pre atómovú energiu (AEOI) uviedla, že k spusteniu poplachu došlo na základe predpokladu, že by inšpektorka mohla mať pri sebe podozrivý predmet, v dôsledku čoho jej vstup do zariadenia nepovolili.Iránske jadrové zariadenia sú na základe prelomovej jadrovej dohody z roku 2015 dosiahnutej so svetovými mocnosťami kontinuálne monitorované orgánmi MAAE.Irán v priebehu tohto roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov zo spomínanej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Začal napríklad obohacovať urán nad úroveň, ktorú mu táto dohoda povoľuje. Týmito krokmi reagoval na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpili a následne zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie. Zvyšní signatári sa dohodu stále pokúšajú zachrániť.