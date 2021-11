Globálny prieskum odhalil optimálny vek pre začatie podnikania. Výsledky možno prekvapia

Na digitálnej gramotnosti a technologických zručnostiach záleží



Šesť z desiatich (61 %) respondentov uviedlo, že sa vedia lepšie než iné generácie prispôsobiť novým technológiám.



43 % respondentov uviedlo, že s väčšou pravdepodobnosťou budú mať nové, ešte neprebádané nápady.



29 % tých, čo si chcú založiť firmu, uviedlo, že sa oproti iným generáciám "menej boja zlyhania".





9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Keď uvažujeme o podnikateľoch, pravdepodobne si predstavíme ľudí, ktorí boli v zamestnaní mnoho rokov, zdokonalili sa vo svojom remesle, resp. vo svojej pracovnej oblasti a rozhodli sa podnikať samostatne. Nový globálny prieskum však naznačuje celkom prekvapujúce zistenie, že ľudia považujú za optimálny vek pre začatie podnikania 28 rokov. Táto informácia môže odporovať bežným stereotypom o majiteľoch malých firiem, ale dáva zmysel, keď zoberieme do úvahy, že mileniáli sú oproti predchádzajúcim generáciám oveľa odlišnejší a majú všetky predpoklady, pre ktoré je upustenie od "práce od deviatej do piatej" inteligentným rozhodnutím.Spoločnosť Herbalife Nutrition nedávno uskutočnila prieskum medzi viac ako 25 000 ľuďmi vo veku od 18 do 40 rokov v 35 krajinách sveta, ktorý priniesol zaujímavé zistenia.Z respondentov, ktorí majú záujem začať podnikať, sa vyše polovica (51 %) obáva, že ich nebudú brať vážne kvôli ich veku – avšak zároveň vnímajú svoju mladosť ako pozitívum. Až polovica z nich uviedla, že ich vek zvyšuje ich šance na úspech.Jednou z výhod, ktorou disponujú najmä mladší podnikatelia, je podľa prieskumu ich technická zdatnosť.Z prieskumu tiež vyplynulo, že mladší respondenti menej často živia rodinu alebo splácajú hypotéku, čo im umožňuje dobrodružnejší a objavnejší prístup k vedeniu svojho biznisu. Táto túžba bola aj hlavným motivačným faktorom, ktorý uviedli respondenti túžiaci po podnikaní, nasledovaná schopnosťou uspokojiť svoju vášeň. A že vášeň je dôležitá, sme zistili aj u našich Nezávislých Distribútorov, ktorí začali podnikať v oblasti výživy. Začať podnikať si vyžaduje istú dávku vášne aj odvahy. Taktiež si vyžaduje nájsť rovnováhu medzi uvedomením si rizika a vzrušením, že sami sebe šéfujete a vierou vo vašu schopnosť byť strojcom vlastného úspechu. Takmer 75 % respondentov v prieskume uvádza, že sníva o tom, že sa stanú podnikateľmi. To len zdôrazňuje, aká lákavá je schopnosť byť si vlastným šéfom, ako aj sloboda v určovaní si pracovného času."Mladým podnikateľom vždy odporúčam, že keď sa učia zvládať každodenné náročné úlohy spojené so začatím vlastného podnikania, je nevyhnutné, aby sa obklopili podpornou komunitou vrátane mentorov a takých ľudí, ktorí ich budú neustále posúvať vyššie na novú úroveň. Nielen ľuďmi, ktorí na všetko len prikyvujú," hovorí, prezident spoločnosti Herbalife Nutrition.Prieskum tiež odhalil, že 31 % dospelých berie podnikanie ako príležitosť na zmenu kariéry. Ďalších 26 % respondentov uviedlo, že založenie malej firmy by im mohlo pomôcť zvýšiť si príjem po tom, ako sa im v dôsledku pandémie skrátil pracovný čas. Podnikanie sa tiež často považuje za cestu, ktorá dokáže ľuďom poskytnúť viac času na realizáciu mimopracovných záľub.Túžba po podnikaní však neznamená, že sa doň respondenti bezhlavo vrhajú – myslia si, že človek by mal mať okolo päť a pol roka skúseností predtým, než si založí vlastnú firmu. Ak pandémia podnikateľov niečo naučila, tak to, že bez ohľadu na vek je rozdiel medzi úspechom a neúspechom často v dobrých podnikateľských základoch, ochote učiť sa, schopnosti prispôsobiť sa a v neposlednom rade aj v zápale pre svoju prácu."Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s podnikateľmi z celého sveta – našimi Nezávislými Distribútormi – ktorí pomáhajú svojim komunitám byť zdravšími prostredníctvom výživy. Majitelia malých biznisov si cenia svoju nezávislosť, flexibilitu a veria svojej práci," dodávaPodnikanie je skvelou príležitosťou získať väčšiu kontrolu nad svojím životom a na rozdiel od stereotypov disponujú mladšie ročníky cennými zručnosťami na dosiahnutie úspechu. Ak ste už uvažovali o tom stať sa sami sebe šéfom, je na čase začať nasledovať svoju vášeň.John DeSimone ako prezident spoločnosti Herbalife Nutrition pokračuje v napĺňaní filozofie spoločnosti a plne podporuje jej unikátnu hodnotu pomáhať ľuďom žiť zdravým a aktívnym životným štýlom prostredníctvom personalizovanej výživy a obchodnej príležitosti.John DeSimone má na starosti riadenie regionálneho vedenia spoločnosti, ktoré je zodpovedné za rast biznisu v oblasti vysokokvalitnej výživy ako aj za zvyšovanie výkonnosti na 95 trhoch po celom svete. Okrem toho John DeSimone zodpovedá za podporu smerom k distribútorom na celom svete, vrátane marketingu, propagácie, sponzorstva, podpory obchodných metód, podujatí a komunikácie s Nezávislými Distribútormi Herbalife Nutrition.V spoločnosti pôsobí od roku 2007, pričom v nej zastával viacero vedúcich strategických pozícií, naposledy ako spoluprezident a riaditeľ pre oblasť stratégie. John DeSimone má vyše 25-ročné skúsenosti v oblasti korporátnych financií. Bakalársky titul v odbore firemnej administratívy získal na Bryant University na Rhode Island v USA.Informačný servis