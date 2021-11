Rodinné podniky pôsobia vo viac ako polovici miest a obcí na Slovensku, ukázal prieskum

Poľnohospodárska produkcia prevažuje

Výhody rodinných podnikov v obciach

Ochota samospráv podporiť podniky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 - Rodinné podniky pôsobia vo viac ako polovici miest a obcí na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa uskutočnil od 10. septembra do 23. októbra na reprezentatívnej vzorke 505 samospráv. ZMOS o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.Celkovo 53,9 percenta primátorov a starostov uviedlo, že v ich meste alebo obci pôsobí minimálne jeden rodinný podnik. Ďalších 35,4 percenta respondentov uviedlo, že žiaden rodinný podnik v meste alebo obci nemajú. K otázke sa nevedelo vyjadriť 10,7 percenta opýtaných.Najväčšie zastúpenie rodinných podnikov je v poľnohospodárskej produkcii. Celkovo 56,1 percenta miest a obcí, v ktorých pôsobí aspoň jeden rodinný podnik, má na svojom území rodinný podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej produkcii.Rodinný podnik pôsobiaci v maloobchode má na svojom území 40,6 percenta samospráv, rodinný podnik poskytujúci remeselnícke služby má v území zastúpenie na úrovni 36,5 percenta miest a obcí. Rodinný podnik pôsobiaci v priemyselnej výrobe deklarovalo 19,9 percenta primátorov a starostov, podnik pôsobiaci vo výrobe lokálnych potravín 19,6 percenta samospráv.V oblasti dopravy a špedície pôsobí rodinný podnik v 18,1 percentách samospráv, ktoré majú na svojom území aspoň jeden rodinný podnik.Podľa 72,3 percenta primátorov a starostov je najväčším benefitom rodinných podnikov na území samospráv zamestnávanie obyvateľov. Ďalších 41 percent opýtaných vidí prínos v spolupráci, vo finančnej alebo organizačnej podpore kultúrneho života v samospráve. Poskytovanie lokálnych produktov vníma ako pozitívum 36,9 percenta štatutárov samospráv.Finančnú alebo organizačnú pomoc pri organizovaní športových aktivít vníma ako prínos rodinných podnikov 28,8 percenta respondentov. V podpore miestnej ekonomiky vidí ich pozitívnu stránku 25,5 percent komunálnych lídrov. V otvorenej otázke sa samosprávy netajili názorom, že rodinné podniky by mali mať výhodu vo verejných obstarávaniach realizovaných samosprávami.V ďalšej otvorenej otázke vyjadrili samosprávy ochotu podporiť rodinné podniky pôsobiace v oblasti remeselnej a poľnohospodárskej produkcie aj zo svojho rozpočtu.Okrem toho aj napríklad poskytnutím bezplatného prenájmu priestorov, úľavou na miestnych daniach či bezplatným zapájaním rodinných podnikov do kultúrneho a spoločného života obce.