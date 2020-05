Globálny turizmus v tomto roku poriadne utrpí, pravdepodobne klesne až o 70 percent

Bude sa cestovať menej

Všetko bude záležať od otvorenia hraníc

28.5.2020 - Globálny turizmus v tomto roku pravdepodobne oslabí až o 70 percent. Povedal to generálny tajomník Svetovej organizácie turizmu Zurab Pololikashvili. Uviedol, že pôjde o najväčší pokles od roku 1950, odkedy sú k dispozícii záznamy. Oslabenie tohto podnikania by mohlo vo svete ohroziť 110-miliónov pracovných miest, konštatoval Pololikashvili.Dodal pritom, že nastať by mohla konjunktúra cestovania do vidieckych oblastí, ale turizmus do zvyčajne žiadaných destinácií klesne.Informuje o tom portál cnbc.com, ktorý cituje vyjadrenia šéfa Svetovej organizácie turizmu pre denník Handelsblatt.Odhad, podľa ktorého sa globálny turizmus zmenší o 70 percent, je založený na predpoklade, že krajiny začnú otvárať svoje hranice v auguste.Zdá sa síce, že väčšina európskych krajín smeruje k povoleniu medzinárodného cestovania na začiatku leta, ale krajiny v iných regiónoch, vrátane Severnej a Južnej Ameriky, stále zápasia s nekontrolovanou epidémiou a ich hranice zostávajú zatvorené.