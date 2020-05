Francúzski poslanci schválili kontroverznú aplikáciu StopCovid, ktorá bude monitorovať kontakty používateľov

Viac k téme Koronavírus

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dolná komora francúzskeho parlamentu v stredu schválila aplikáciu na monitorovanie kontaktov používateľov s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Aplikácia StopCovid však vyvolala ostrú verejnú debatu pre možné zasahovanie do súkromia používateľov.Poslanci Národného zhromaždenia, kde má väčšinu centristická strana prezidenta Emmanuela Macrona, podporili aplikáciu v pomere hlasov 338 ku 215.Následne prešla aj v Senáte, hornej komore parlamentu. Hlasovania vydláždili cestu sprístupneniu aplikácie pre používateľov na dobrovoľnej báze od pondelka.Francúzska aplikácia využíva technológiu Bluetooth na mobilných telefónoch na vyhľadávanie osôb, ktoré sa dostanú do blízkeho kontaktu s nakazenými.Používateľov informuje o potenciálnom vystavení sa nákaze, aby sa mohli izolovať. Anonymné dáta bude zálohovať vo vládnej databáze 14 dní, než ich vymaže.Vláda tvrdí, že aplikácia je bezpečná a neporušuje práva na ochranu súkromia. Občianskoprávne skupiny sa však obávajú, že by mohla byť zneužitá na sledovanie osôb.