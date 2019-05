Globsec: Dezinformačná kampaň pred voľbami zvýrazňuje hrozbu migrácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. mája (TASR) – Migrácia ako existenciálna hrozba pre strednú Európu je najčastejší naratív, s ktorým na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku pracujú pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) dezinformačné stránky na sociálnej sieti. Na utorkovej tlačovej konferencii na to poukázali zástupcovia mimovládnej organizácie Globsec, vychádzali pritom z monitoringu kampaní, ktoré zverejňujú kanály považované za zdroje dezinformácií.Globsec monitorovaciu štúdiu realizoval od 10. apríla do 10. mája v spolupráci s neziskovými organizáciami v Českej republike a v Maďarsku - Prague Security Studies Institute (PSSI) a Political Capital.informovala o tom analytička Globsecu Miroslava Sawirisová.dodala.Najintenzívnejšie sa dezinformačná kampaň podľa zistení vedie v Maďarsku, kde štúdia mohla analyzovať 2189 relevantných príspevkov, na Slovensku ich bolo 175 a najmenej v Českej republike – 104.Okrem migrácie ako existenciálnej hrozby patria k naratívom, ktoré sa vyskytujú v dezinformačných kampaniach vo všetkých troch krajinách, aj témy ako "diktát EÚ" a hrozba liberalizmu podkopávajúceho tradičné hodnoty. Zhodne formulovaným riešením vo všetkých troch krajinách je nacionalizmus, mobilizácia a orientácia voličov na pronárodne orientovaných politikov, ktorí pomocou zdravého sedliackeho rozumu pomôžu uchrániť krajiny pred rizikom, ktoré im hrozí.uviedla Sawirisová. Na opačnom póle stojí koalícia Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia s najväčším počtom negatívnych a neutrálnych reakcií. "" priblížila analytička.V Česku je najpreferovanejším a najpozitívnejšie vykresleným subjektom strana SPD Tomia Okamuru, v Maďarsku vládna strana Fidesz Viktora Orbána.Zber dát bude pokračovať aj v ďalších dňoch.dodala Sawirisová.