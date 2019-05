Pri útokoch na Srí Lanke boli použité bomby Satanova matka

Na snímke pohľad do kostola sv. Sebastiána po explózii v meste Negombo na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolombo 21. mája (TASR) - Mesiac po samovražedných bombových útokoch na Srí Lanke, keď bolo zabitých vyše 258 ľudí a zranených 500 ďalších osôb, uviedli vyšetrovatelia pre agentúru AFP, že bomboví útočníci použili výbušniny známe pod názvom Satanova matka. Tie používa aj extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Je to nový dôkaz o zahraničnej účasti na srílanských útokoch z Veľkonočnej nedele.Detektívi vysvetlili, že bomby v ruksakoch odpálené pri útokoch 21. apríla v troch kostoloch a troch hoteloch vyrobili miestni džihádisti vďaka odborným znalostiam Islamského štátu.Vyšetrovatelia označili trhavinu ako triperoxid acetónu (TATP). Je to nestála, ale ľahko vyrobiteľná výbušná zmes,aj u militantov Islamského štátu, ktorí ju práve pre jej nestálosť nazvali. Je citlivá napríklad aj na teplo, náraz a trenie.TATP použili tiež atentátnici pri koordinovaných útokoch v Paríži v roku 2015, samovražedný bombový útočník v multifunkčnej hale Manchester Arena v Anglicku v roku 2017 na koncerte speváčky Ariany Grande a pred rokom touto látkou zaútočili aj v kostoloch v Indonézii.Islamský štát vyhlásil, že srílanskí bomboví atentátnici konali s jeho súhlasom. Srílanskí a zahraniční vyšetrovatelia sa však snažia zistiť, aká bola miera vonkajšej pomoci.povedal pre agentúru AFP predstaviteľ podieľajúci sa na vyšetrovaní.Srílanskí detektívi oznámili, že útoky pripisujú militantom z miestnej skupiny Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ) a tí museli mať pri výrobe bômb pomoc zo zahraničia.upozornil nemenovaný predstaviteľ.