GLOBSEC plánuje po prezidentských voľbách v USA prvú veľkú transatlantickú konferenciu, ohlásil Róbert Vass

25.8.2024 (SITA.sk) - Konferencia GLOBSEC Forum je čoraz viac medzinárodná a po mnohých aktivitách v Strednej Európe plánuje ďalšiu expanziu.Ako povedal prezident GLOBSEC-u Róbert Vass v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli www.sita.sk, po prezidentských voľbách v USA plánujú v decembri organizovať prvú veľkú transatlantickú konferenciu.Vo Viedni chcú v budúcnosti organizovať ekonomickú konferenciu a ďalšie aktivity pripravuje GLOBSEC v Poľsku, ktoré bude mať budúci rok predsedníctvo v Rade Európskej Únie.„Sme partnerom najväčších podujatí, ako je Mníchovská bezpečnostná konferencia, Delhi Forum v Indii, Delphi Forum v Grécku a mnohých ďalších. Naša ambícia rastie a adekvátne k tomu musíme zabezpečiť, aby sme spolupracovali aj s ďalšími stredoeurópskymi krajinami. Estónsko bude prvou krajinou, s ktorou podpíšeme dlhodobú štruktúrovanú spoluprácu,“ povedal Vass.GLOBSEC začína viac spolupracovať aj so severskými krajinami a na konferenciu do Prahy, ktorá bude od 30. augusta do 1. septembra, príde fínsky prezident, dánska premiérka aj švédsky minister obrany.„Povedal by som, že je to stále významnejšie, stále medzinárodnejšie a cítime, že je obrovský dopyt po aktivitách GLOBSEC-u,“ zhodnotil.GLOBSEC vznikol na Slovensku ako medzinárodná konferencia prispievajúca ku kultivácii dialógu o otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Podľa Vassa sa už medzičasom stala veľkým stredoeurópskym, európskym, až transatlantickým projektom.„Dnes máme kancelárie vo Viedni, v Bruseli. Založili sme kanceláriu aj s nadáciou v USA vo Washingtone, kde máme vlastnú americkú správnu radu,“ priblížil prezident GOBSEC-u.Pripomenul tiež, že GLOBSEC ako prvá medzinárodná inštitúcia založila kanceláriu v Kyjeve po tom, čo Rusi napadli Ukrajinu. Predstaviteľov má v Poľsku, v Nemecku, po celej Strednej Európe.Vass tiež zdôraznil, že správna rada je zložená z medzinárodne významných ľudí. Jej predsedom je bývalý rakúsky vicekancelár Wilhelm Molterer, je tam tiež bývalý maďarský premiér či bývalá estónska prezidentka.Za potvrdenie kredibility značky GLOBSEC Vass považuje aj to, že v júli organizovali veľkú akciu v USA na samite NATO.„Priamo Biely dom a NATO nás vybrali ako jedinú organizáciu z Európy, aby sme boli súčasťou amerického konzorcia na organizáciu tohto eventu spolu s takými inštitúciami ako Atlantic Council, Hudson Institute a mnohé ďalšie. Boli sme jediný európsky hlas v tomto konzorciu, čo považujem za mimoriadny úspech. Na našej pôde vystúpili mnohí prezidenti, premiéri, generálny tajomník NATO a diskutovali sme o budúcnosti transatlantickej bezpečnosti,“ uviedol Vass.