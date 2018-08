Glváč:Ak sa potvrdia medializované informácie,ide o viac než vážnu vec

Na archívnej snímke podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ak sa potvrdia medializované informácie o priebehu únosu vietnamského podnikateľa, ide o viac než vážnu vec. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD) s tým, že najskôr sa musí preukázať hodnovernosť zverejnených tvrdení.avizuje Glváč.Podľa jeho slov tak, ako potrebujeme vedieť, čo sa dialo na Slovensku, rovnako dôležité sú odpovede nemeckej strany, prečo nezdieľali informáciu o únose v schengenskom informačnom systéme, čím by sa celej tejto kauze dalo predísť.myslí si.V každom prípade kauzu označuje za citlivú záležitosť.dodal.Kauza únosu Vietnamca je jednou z tém prebiehajúcej koaličnej rady na pôde NR SR. Či sa lídri pred médiami vyjadria, zatiaľ nie je jasné. Kritický postoj k medializovaným informáciám zatiaľ zaujal koaličný Most-Híd. Predseda brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) uviedol, že to, čo sa v poslednej dobe deje okolo údajného prevozu uneseného Vietnamca letkou ministerstva vnútra, je nedôstojné a mimoriadne škodí dobrému menu našej vlasti, Slovenskej republiky.uviedol.Opis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu vo štvrtok (2.8.) zverejnil Denník N. Rezort vnútra ho označil za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Už predtým nemecké médiá priniesli informáciu, že tamojší vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že pri únose bol použitý slovenský vládny špeciál.