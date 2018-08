Agrorezort spustil systémové opatrenia proti poklesu živočíšnej výroby

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spustilo systémové opatrenia na zvrátenie dlhodobého poklesu živočíšnej výroby. Uviedol to pre TASR Michal Feik z MPRV SR v reakcii na zverejnené zistenia Národného kontrolného úradu (NKÚ) SR.spresnil Feik.Negatívny trend však nie je podľa neho možné zvrátiť za rok či dva.podčiarkol. Živočíšna výroba je podľa neho pre agrorezort kľúčová a tomu zodpovedajú aj konkrétne projekty na jej podporu.upozornil.Feik zároveň podčiarkol, že MPRV SR doteraz najintenzívnejšie v histórii Slovenska propaguje slovenské potraviny a pripravilo sériu krokov na zvýšenie podielu domácich potravín.dodal Feik.Hovorca NKÚ SR Marek Papajčík informoval, že pokles živočíšnej výroby v SR negatívne ovplyvňuje rozvoj vidieka a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. Úrad podľa neho zisťoval, ako je zabezpečené skvalitňovanie živočíšnej výroby prostredníctvom európskych fondov a štátnych dotácií. U prijímateľov finančnej pomoci tiež preveroval, či sú verejné prostriedky vynaložené efektívne a účinne.Za posledných 30 rokov podľa NKÚ dramaticky klesol počet chovaného hovädzieho dobytka o 30 %, a ošípaných až o 80 %. Tento negatívny jav sa odrazil aj na poklese zamestnanosti. Kým ešte v roku 2005 pracovalo v poľnohospodárstve viac ako 81.000 ľudí, v roku 2016 to už bolo len 50.000 osôb.Kontrolóri NKÚ SR preto podľa Papajčíka konštatujú, že vytváranie podmienok na trvalo udržateľný rozvoj slovenského pôdohospodárstva sa nedarí napĺňať a finančné prostriedky poskytnuté z európskych fondov preukázateľne nezabezpečili zvýšenie výkonnosti sektora živočíšnej výroby. Negatívom je podľa NKÚ aj skutočnosť, že za ostatných 10 rokov sa výrazne zvýšil export živých zvierat do zahraničia, pričom jedným z dôvodov je nedostupnosť služieb pre ich druhotné spracovanie (bitúnky, kafilérie) a tiež vyššia výkupná cena. Kvalitné slovenské hovädzie a bravčové mäso tak končí na pultoch obchodov zahraničných predajcov.